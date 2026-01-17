Cartelista y pregonero de la Semana Santa inauguran la 'Precuaresma' en Cádiz

En la Casa de Iberoamérica, la antigua Cárcel Real, "donde los presos cantaban al Nazareno y a su Madre", según recordó la periodista Mayte Huguet, el mundo cofrade se reunió esta mañana de sábado 17 de enero para presentar el cartel de la Semana Santa de 2026, obra de Isabel Sola Márquez, y a su pregonero, Pablo-Manuel Durio Díaz, hermano mayor de la Archicofradía del Carmen y redactor jefe de Diario de Cádiz. El acto también contó con la intervención del alcalde de Cádiz, Bruno García, y la asistencia de representantes de todas las administraciones públicas en la ciudad y en la provincia.

"La obra de Isabel Sola se suma a los grandes carteles de los últimos años que gracias a la elección del Consejo de Hermandades y Cofradías nos han regalado" sus autores, dijo Mayte Huguet, citándolos a todos ellos. "Todos muy diferentes, pero con el alma de nuestra Semana Santa impregnada en cada uno de los trazos de los pinceles de estos artistas. Pinceles que este año ha tomado Isabel Sola Márquez, doctora en Bellas Artes, con una gran sensibilidad para plasmar la religiosidad popular, añadió. "De su taller han nacido carteles como el de la Semana Santa de Sevilla de 2007 o el Paño de la Verónica para Virgen del Valle de esta ciudad. También nos regaló el 2010 el cartel de la Romería de El Rocío y el del 25 aniversario de la Coronación de la Esperanza de Triana o el de la Coronación Canónica de la Virgen de Los Negritos de Sevilla. Y en lo profano, el año pasado llenó de color con su cartel la Feria de El Puerto de Santa María", recordó la presentadora.

Después de que el secretario del Consejo diera lectura del acuerdo de la permanente para el nombramiento de cartelista y pregonero, Manuel Carlos Hernández Romero, presentó a la artista, a quien dijo admirar como profesora y como amiga. "Isabel es una mujer positiva que siempre ofrece soluciones a los problemas que surgen. Su débil voz emerge con fuerza ante la sinceridad de sus planteamientos consiguiendo hacer de momento un estadio donde imperan la cercanía y la verdad", afirmó, recordando también sus facetas como escritora y pianista. "La pintura de Isabel es cercana y entendible para cualquiera que se acerca", añadió antes de realizar un experto análisis de su trabajo.

El alcalde entrega un diploma a Isabel Sola, autora del cartel de la Semana Santa de Cádiz 2026, ante su obra. / Julio González

Historia y simbolismo del cartel

Isabel Sola agradeció al consejo y a la ciudad de Cádiz su nombramiento y explicó "lo que me movió a decidir plasmar estas imágenes de la Hermandad de Afligidos en el cartel de la Semana Santa de Cádiz de 2026. Han pasado ya 18 años desde que el Nazareno del Valle, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, hoy mi hermandad en Sevilla, me evocara un profundo valor relacionado con el sacrificio por amor, que me inspirara una escena en la que la vida y la inocencia encarnada en la imagen de un niño bajo la bendición de Cristo representaban el mensaje que Jesús dio a sus discípulos con una frase muy rotunda: 'Os aseguro que quien no reciba el Reino de Dios como un niño no entrará en él'. Y buscando en el bello patrimonio de la ciudad de Cádiz, en su arte sacro [...] recordando aquel gesto que tanto me había impresionado, pude advertir la sobrecogedora expresión llena de ternura y compasión de Jesús hacia su Madre en el Nazareno de la Hermandad de los Afligidos, en un cuadro que representa su encuentro camino del Calvario {...]. María, en su desconsuelo, con la mirada elevada al firmamento, ruega por su hijo. En sus ojos navega el recuerdo de un niño que un día tuvo entre sus brazos y encuentra ahora hecho hombre, malherido por la ausencia del amor en el corazón humano".

"En la escena aparece traspasado por niños afligidos a causa del dolor, las guerras, la desigualdad o el maltrato como el eco de las palabras de Jesús al encontrarse con las mujeres que lloraban por él: 'No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, pues si esto hacen al leño nuevo, qué no harán con el seco', poniendo de manifiesto la necesidad de protección de los más indefensos [...] los niños y niñas gaditanos representan la voz de la infancia que ruega con esperanza pro la paz y la igualdad. María es el espejo en el que nos debemos mirar. Como el mar, símbolo de su amor infinito, se convierte en el espejo del cielo sobre el que el nombre de la ciudad se va cubriendo con los elementos del paisaje: la Catedral, Santa Cruz, la Torre Tavira. Y la letra inicial, en forma de horquilla hace referencia a este característico elemento de la Semana Santa gaditana".

En la obra también aparece una cañaílla, explicó, "un molusco del que en la antigüedad se extraía el tinte de color púrpura, más valioso que el oro, que se convirtió en el color de la realeza, de los emperadores, de los senadores y de los generales romanos y fue el color del manto que pusieron sobre los hombros de Jesús al coronarlo con espinas los soldados, asociándose posteriormente a la penitencia". Por último, la autora ha incluido "unos ángeles que se ordenan en una estructura triangular, símbolo de lo divino" y un corazón, "que representa el amor por Cádiz, una ciudad donde la luz dibuja el horizonte del alma". Isabel Sola cosechó un largo aplauso de los asistentes.

A continuación, el alcalde entregó un diploma a la autora y un obsequio a Ramón Velázquez, hermano mayor de la Cofradía de Afligidos e HIjo Predilecto de la Ciudad de Cádiz. Por último, Juan Carlos Jurado, presidente del consejo, ofreció un recuerdo a la artista y una reproducción del cartel a Bruno García.

Bruno García y Juan Carlos Jurado, ante el cartel de Isabel Sola. / Julio González

Admirada y orgullosa semblanza del pregonero

A la hora de presentar al pregonero, Mayte Huguet, dijo permitirse en esta ocasión la licencia de no ser tan breve e hizo una admirada y orgullosa semblanza de su esposo, tanto en su faceta y en su crecimiento como periodista, como persona y como cofrade, "pero cofrade del que le duelen de verdad las cofradías, no solo la suya, sino todas; de los que sufren porque una pandemia las dejan en casa una Semana Santa [....] y ese amor y respeto por las cofradías también le vale para que los cofrades, al menos los que entienden de esto, les respeten; un trabajo que también ahora se ha visto reflejado en cada una de las exposiciones de las que es comisario en la Fundación Cajasol, en las que trabaja mañana, tarde y noche para que sean perfectas, con el único objetivo de que las cofradías de Cádiz sean conocidas por todos. Porque les aseguro, y lo vivo muy de cerca, que él sufre con cada contratiempo que sufren las hermandades y en cada línea que escribe cada día o los domingos en su tribuna solo expone su deseo de hacer de la Semana Santa de Cádiz la más grande".

Pablo-Manuel Durio inició su intervención con un agradecimiento a todos los asistentes, pero sobre todo con "un saludo y un cariño especial para las cinco hermandades de Santa Cruz que intuyo, y sufrimos todos con ello en estos días tan difíciles que habrán pasado y estarán pasando. Sabed que están en nuestro corazón nuestros mejores deseos y nuestra plena disposición, creo que hablo por todo el pleno del consejo y, por supuesto, por toda la ciudad; que en lo que podamos ayudar estaremos de vuestra mano". También tuvo un saludo especial para el hermano mayor de la Vera Cruz, Pablo Jaime Castellano Marrero, que lo presentarán el 22 de marzo. "Él sabe que me ha hecho muy feliz con su sí", afirmó.

El pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2026 relató con mucho humor la respuesta que le dio a Juan Carlos Jurado cuando le insinuó el nombramiento y lo que se le pasó por la cabeza después. "Tesquí ya", primero, y "Juan Carlos, tus mulas", lo segundo. "Pero hace mucho tiempo aprendí de un cofrade de Jerez al que entrevisté que la vida está llena, no de casualidades, sino de señales que nos mandan los de arriba para de alguna forma ayudarnos a decidirnos y saber recorrer los caminos que nos depara la vida. Y entonces caí en la cuenta de que esa primera insinuación del presidente que yo tomé a broma sucedió durante la procesión del 16 de julio fue delante de la puerta lateral de San Francisco, es decir, frente a su Cristo de la Vera Cruz. Está claro que era una primera señal y desde aquella me han venido acompañando otras muchas señales [...] Con todas ellas hoy puedo decir que cambio el 'tus mulas, Juan Carlos' por 'gracias, Juan Carlos; muchas gracias, presidente, a ti y a tu permanente entera". En ese momento los asistentes le arroparon con un fuerte aplauso en un momento emoción. "Me emociona mucho ser el pregonero, estoy trabajando mucho en eso y espero estar a la altura de Cádiz, de sus cofradías y de su Semana Santa. Me quedan dos meses para intentar conseguirlo y que el día 22 vivamos todos un gran Domingo de Pasión y una gran Semana Santa, como el cartel que de manera tan magistral Isabel nos regala. El cartel me parece una maravilla, pero si el consejo también regala el audio de la sensacional explicación que has dado de él sería el remate".

Posteriormente, intervino el alcalde, quien felicitó a la autora del cartel y al pregonero, deseándole los mejores éxitos para esta Semana Santa 2026, y destacó la importante labor social y cuidado del patrimonio de la ciudad que hace día a día el Consejo de Hermandades y Cofradías.

"Cádiz tiene una gran Semana Santa"

Cerró el acto Juan Carlos Jurado, quien confesó que hasta ese momento no había visto el original del cartel. "Me impactó y me impacta este cartel, que viene a engrandecer aún más la pinacoteca que tiene el consejo. Es difícil superarse siempre, pero Isabel ha hecho un gran cartel que está a la altura de lo que nuestra ciudad y nuestra Semana Santa se merecen", afirmó el presidente del consejo.

Jurado rememoró también el momento en que le propuso a Pablo-Manuel Durio el nombramiento del pregonero y explicó el porqué de la propuesta. "Porque conoces desde pequeño nuestra Semana Santa, a pesar de que algunos digan que estás en contra de ella. Eso no es así, para nada. Yo ratifico que estás disponible los 365 días del año para bien de nuestras hermandades y de nuestra Semana Santa. Por tu cercanía, por tu conocimiento y tu literatura, qué mejor persona que tú para hacer ese relato del próximo 22 de marzo", dijo.

"Hacemos una labor incesante 365 días al año, no solamente en Semana Santa, sino también en caridad. El año pasado fueron cerca de 500.000 euros los que aportamos y este año queremos que sea una cifra superior", añadió.

Jurado alabó la unanimidad de los hermanos mayores con las circunstancias de Santa Cruz y aprovechó para solicitar también una pronta recuperación.

"Cádiz tiene una gran Semana Santa", afirmó el presidente del consejo dirigiéndose al alcalde. "Estamos creciendo cualitativa y cuantitativamente", sostuvo, confesando sentirse orgulloso.