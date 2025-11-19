La cartelería de aviso de maremoto por fin instalada en Cádiz: "Zona de peligro de tsunami"

Cádiz ya cuenta con cartelería y señalética avisando a la ciudadanía de que se encuentra en "zona de peligro de tsunami". Ya puede verse el primer cartel junto a la playa de La Caleta, en la Avenida Duque de Nájera, recientemente instalado para la celebración del simulacro de tsunami este jueves 'Respuet@25'.

Esta cartelería que está previsto que se instale en distintos puntos de la ciudad avisará a la población de los puntos a los que deben dirigirse para alejarse de la zona de peligro y llegar a los lugares de encuentro o zonas de protección.

Junto a estas señales, otra de las medidas será la instalación de avisadores acústicos (sirenas) que complementarán el sistema Es-Alert (mensaje de SMS que le llegará a toda la población afectada). La partida para estos avisadores se está tramitando a través de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado y Local (EDIL).

Señales y sus tipos

La norma UNE-EN ISO 7010:2020 especifica tres tipos básicos de señales de maremotos o tsunamis:

a) Señal general de advertencia

b) Señales de evacuación

c) Señal general de zona segura

d) Señales complementarias

Criterios generales de señalización

La implantación de la señalización prevista deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

Ubicación: se situarán en las calles, caminos, carreteras por las que se prevea la evacuación a pie hacia zonas elevadas, prestándose especial atención a los cruces para evitar obstrucciones.

Condiciones del terreno: deberán instalarse en suelo firme que permita mantener su consistencia.

Facilidad de acceso: deberán instalarse en lugares de fácil acceso que permita su mantenimiento.

Protección e integridad: deben instalarse en lugares fácilmente visibles, y protegidas frente a las condiciones climáticas adversas.

Idiomas: se deben utilizar las lenguas oficiales en cada territorio, siendo además recomendable el uso de la correspondiente versión en inglés u otras lenguas extranjeras en los puntos de mayor afluencia de ciudadanos de otros países.

A partir de las 10.03 llega el aviso ES-Alert: no llamar al 112

A partir de las 10.03 horas, todos los móviles de las zonas costeras de la provincia de Cádiz recibirán un mensaje a través de la plataforma ES-Alert en el que se reproducirá el siguiente texto: “Alerta Protección Civil-Simulacro”.

La alerta, que también pueden recibirla en municipios cercanos a la costa, no cesará hasta que el usuario pulse "aceptar" y se repetirá hasta que un último mensaje indique que ya ha terminado. Es muy importante no llamar al 112, ni responder a dicho mensaje.

Ante este mensaje no hay que hacer nada, salvo que la persona que lo reciba forme parte de algún plan de simulacro previamente planeado en colegios o institutos -un total de 9 en Cádiz capital y otros de puntos costeros-, edificios municipales o públicos, de la Zona Franca y del puerto gaditano.

Junto a los mensajes vía móvil, se habilitarán en Cádiz otros sistemas sonoros como son megafonía y campanas de las iglesias.