Carta de agradecimiento de Carnival Cruise Line a los trabajadores de Cádiz

Cádiz/El mal tiempo, el apagón, la Semana Santa... Han sido varias las posibles excusas para justificar que el Miracle no hubiera terminado a tiempo con su compromiso con el gigante norteamericano.

Pero no ha sido así. No han sido suficientes los obstáculos para que Navantia no cumpla en tiempo y forma. Y no es algo que anden por ahí contando los trabajadores, sino que a este periódico le consta que el representante de los trabajadores de la factoría gaditana de reparaciones ha recibido una carta de agradecimiento remitida por un tal Giamoco Lombardi, manager, Dry-Dock PMO, de Carnival Cruise Line.

La carta ha llenado de orgullo y satisfacción a los trabajadores, pero, a la vez, les ha llenado de motivos para hacer llegar la misiva a las altas instancias de Navantia para insistir en que hace falta mano de obra estable.

“El trabajo de Cádiz está saliendo adelante gracias al sacrificado trabajo de un nutrido grupo de trabajadores temporales pertenecientes a ETT. Es necesario consolidar en sus puestos a esta gente joven que llega con ganas de comerse al mundo y que hacen posible que nos lleguen cartas de agradecimiento como la recibida”.

Así lo grita a los cuatro vientos José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresas de la factoría gaditana de Navantia. Insiste en que esos trabajadores temporales están aquí con contratos de 18 meses que no les brinda estabilidad suficiente. "Y ellos saben de sobra que en el éxito de la misión con el Miracle ha participado un alto porcentaje de personal eventual que no existe en otras factorías y sí en Cádiz".

Bolaños afirma que en Cádiz hay 170 trabajadores de plantilla estable y unos 50 ó 60 chavales de empresas de trabajo temporal (ETT). "En Ferrol no existe esa tipología de trabajadores. Allí hay 1.600 trabajadores. Y como son muchos más que nosotros, se resistieron y consiguieron evitar esos contratos. Es necesario consolidar a esa gente que viene con muchas ganas de trabajar".