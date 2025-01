La carpa del Carnaval de Cádiz de este año está aún en el aire

Cádiz/Es un dejavu. Todos los años se repiten las mismas incógnitas. En esta caso, la ubicación de la carpa de Carnaval de este 2025.

A principios de esta semana ya había voces que daban por hecho que la estructura se iba a montar sí o sí en el Muelle Reina Victoria, justo en el mismo lugar en el que se montó el escenario para la celebración de los conciertos de este verano que han tenido lugar en el Muelle gaditano.

Por parte de la Autoridad Portuaria confirmaron este martes que es cierto que el Ayuntamiento había llevado ya una reserva de ese espacio pero eso no es para nada vinculantes sino que ese paso se suele dar para así asegurarse esa opción como una de las posibles para el montaje de la popular carpa de Carnaval.

Pero, por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz, a preguntas de este periódico, dijo textualmente: "Se ha pedido permiso para esa zona a la Autoridad Portuaria, pero no es el único espacio que se baraja. La carpa va a salir a licitación próximamente y ahí es donde se va a concretar el lugar".

Todo por concretar

De todo esto se desprende que la ubicación sigue en el aire y que aún podría incluso situarse en la zona de la estación de Renfe coincidiendo así con lo mismo que se hizo en años pasados.

Aun así, fuentes de la comunidad portuaria dan casi por hecho que la ubicación definitiva será el Muelle Reina Victoria, a pocos metros del lugar donde viene atraca el catamarán. Y son los mismos que ya han empezado a criticar esta posible decisión, ya que resta espacio a la zona en al que se suelen ubicar muchos de los remolques de Armas Trasmediterránea y de aquellas empresas que transitan con mercancías con Canarias.

De todas maneras es aún es pronto. Pero las cábalas se orientan según sean los intereses de cada uno de los miembros de la comunidad portuaria, ya que hay empresas a las que les viene de lujo que se ubique la carpa en el Reina Victoria porque eso les supondría algún ingreso añadido. Sin embargo, un sector como el de los estibadores no observa esta opción con buenos ojos, ya que ellos necesitan espacio para contenedores y para remolques para que ellos puedan llevar a cabo de la manera más cómoda y rentable sus labores de movimiento, carga y descarga de las mercancías que llegan o marchan en los barcos que llegan a Cádiz.

Otras fuentes portuarias que observan la botella medio llena respecto a que esta carpa vaya a parar al Reina Victoria indican, y con bastante acierto, que la estancia de esta estructura utilizada para eventos y fiestas carnavalescas no va más allá de finales de febrero. Y coincide que los meses de enero nada tienen que ver con, por ejemplo, los meses de octubre o noviembre, momento en el que el tráfico portuario se multiplica hasta por tres respecto a los que se registran durante los primeros meses del año.

Esto es cierto pero esta disminución de los tráficos no afecta igualmente a los movimientos regentados por Armas Trasmediterránea. Canarias necesita la mercancía que le llega desde Cádiz como agua de mayo y no entiende de carnavales ni de carpas, de manera que no podría afrontar que la simple ubicación de este montaje pudiera afectar en algo al desarrollo habitual de sus tráficos de mercancías.

Y es más, ni Armas Trasmediterránea consentiría que la decisión, fuera cual fuera, pudiera perjudicar al ritmo de su actividad. Ahora, después de muchos años de estancia en Cádiz, es una compañía más empoderada que nunca, sobre todo desde el momento en el que optó por dejar Huelva y traerse todos sus barcos con destino Canarias al puerto de Cádiz convirtiendo al Muelle gaditano en su centro de operaciones más importante de España.

Sea como fuere, en los próximos días se conocerá el destino de esta carpa. Se licitará el servicio y se adjudicará y ya, por fin, se sabrá el lugar que se considere más idóneo para esta estructura y que afecte en la menor manera posible a la vida normal del puerto de Cádiz.

A pesar de todo, fuentes portuarias admitían que no podemos estar, por una parte, hablando de integración puerto-ciudad y, por otra, criticar cada vez que el puerto abra sus puertas a la ciudad para eventos extraordinarios como conciertos o exposiciones puntuales que requieran un espacio abierto.