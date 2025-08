Cambio de nombre del puente Carranza: "El puente siempre será el puente, o el Carranza"

Otra de las voces que han valorado los planes del Gobierno estatal de eliminar el nombre de José León de Carranza que hasta ahora ha llevado el puente que él mismo promovió siendo alcalde de Cádiz es el de Enrique García-Agulló. Actualmente es director de la Real Academia Hispanoamericana, aunque advierte que en este asunto, por ahora, opina a título personal a la espera de conocer la opinión institucional de la Academia; y ha sido también concejal del Ayuntamiento, en unos años en los que ejerció de presidente de la Comisión de Nomenclátor. Por si fuera poco, es hijo del concejal que estuvo encargado de la gestión de la obra del puente, Julio García Agulló (precisamente en tiempos de José León de Carranza como alcalde).

"El puente siempre será el puente, o el Carranza", afirma García-Agulló, "porque a mi edad no se me ocurre decir que voy a coger un puente que ahora se va a llamar de otra manera". Una reflexión que lleva como trasfondo el eterno debate de la idoneidad de realizar o no estos cambios de nomenclátor.

Sin entrar en este debate, el exconcejal sí considera que llamar al puente Rafael Alberti "es poner un nombre por poner un nombre". "Alberti es un escritor, miembro del Partido Comunista, pero poco más. No hay duda de que es una figura importante para Andalucía y España, pero no para una obra pública. A mí desde luego no me dice nada Alberti, si fuera portuense quizás", reflexiona.

Siguiendo con este pensamiento, se muestra convencido García-Agulló de que las obras públicas "tienen que tener referencias a los constructores o ingenieros que la hicieron posible, o bien a la ciudad donde están", recordando al apellido Durán, "padre e hijo", que fueron los ingenieros que diseñaron el puente; o planteando, como han hecho algunos estos meses, la denominación de "Puente de la Bahía".

"Alberti está bien para un jardín, un parque, una entidad... pero para una obra pública, no lo veo", resume, ampliando su opinión bajo el argumento de que la historia de Cádiz regala multitud de posibilidades de nomenclator que estarían por encima del poeta portuense. "Hay muchas cosas históricas en Cádiz antes que Alberti", afirma. Y para muestra, dos botones a modo de propuestas que lanza García-Agulló.

La primera es que el puente lleve el nombre de Cristóbal Colón, "que salió dos veces de Cádiz de los cuatro viajes que hizo, y un tercer viaje lo hizo desde Sanlúcar". "¿Por qué no su nombre?", se pregunta en voz alta antes de lanzar una segunda propuesta: "Puente Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, porque todos los años nos regala una de las estampas más icónicas del puente cuando pasa por debajo antes de iniciar su instrucción y cuando regresa a casa".

En cualquier caso, el exconcejal del Ayuntamiento de Cádiz no es partidario de este tipo de cambios, y recuerda que en los tiempos en que presidía la comisión municipal de nomenclátor "cambién bien poco". "Y cuando proponían cambios pedía el acuerdo de todos los afectados", para que no haya una evitable división de opiniones como la que ha provocado Sumar y el Gobierno español con el puente Carranza.