"Somos camareros, no máquinas", el grito de auxilio de la hostelería de Cádiz

"Tengan paciencia. Todos serán atendidos. Recuerden que cuando ustedes están de fiesta, disfrutando, nosotros estamos trabajando para que ustedes puedan disfrutar de un maravilloso día en la mejor compañía, y en esta gran terraza". "Nuestra mejor recompensa es siempre la satisfacción de nuestros clientes. Por eso les pedimos paciencia, educación y, sobre todo, una sonrisa y felicidad. Mil gracias".

Es el mensaje de socorro que exhiben algunos de los establecimientos hosteleros de la ciudad en busca de la complicidad de muchos clientes que, a veces, se olvidan de que el que les atiende las mesas es también una persona que agradece ser tratado como una persona. Un "por favor, unas "gracias, en vez de un "oye, oye" o un grito al aire o un siseo es siempre de agradecer.

Y ante esta situación que viven sobre todo los camareros y las camareras, no sólo de Cádiz, donde lo cierto es que el público en general, sobre todo el de cadi cadi, suele ser bastante empático con los trabajadores de la hostelería y del sector servicios, lanzan este mensaje de socorro y auxilio que ya lucen enmarcados en muchos de los bares y cafeterías de la ciudad.

Cierto es que hay otras ocasiones en las que los que ahora reclaman no brillan por su amabilidad, casi siempre por motivos laborales, casi siempre relacionados con la sobreexplotación de algunos empresarios del sector, que no ponen pie en pared y que no se ajustan a los horarios que exigen los convenios y los contratos. Pero a todos habrá que exigirles el mismo trato para que esa convivencia sea, para todos, más fácil de llevar.