Antonio de María (presidente de Horeca): "Es mentira que se ofrezcan malas condiciones en la hostelería" en Cádiz

Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación de Empresarios de la provincia de Cádiz, ha lanzado una serie de declaraciones una vez más incendiarias sobre los trabajadores de la hostelería. Esta vez lo ha hecho en el programa de Cuatro de Alejandra Andrade 'Fuera de Cobertura'

Al hilo de la polémica propuesta de contratar camareros procedentes de las escuelas de hostelerías de Marruecos por falta de personal, afirma ahora en este programa que es “mentira” que las condiciones en este sector no sean buenas y que trabajen más horas de las que se reflejan en sus contratos. De María niega que se ofrezcan contratos leoninos y que explotan al sector, y en el caso de que así sea, "si no lo denuncian los empleados, son cómplices, porque son los que permiten que eso ocurra”, ha dicho en el programa.

Cuestionado por Andrade sobre el motivo de por qué no hay trabajadores suficientes dispuestos a aceptar estos contratos muchas veces con pocas horas de alta y muchas en negro y sin cobrar horas extras, señala que puede deberse a que pueden perder el paro, "pues si no le resulta satisfactorio el puesto, pues prefieren cobrar el paro", ha resumido.

También explicó cómo surgió la idea de contactar con empresas de hostelería de Marruecos para contratar a sus alumnos, y aseguró que finalmente no pudieron llevarlo a cabo por una petición del Gobierno de Madrid.

“El director general de migración de Madrid nos dijo que para traer contingentes de Marruecos debíamos tener un documento del Servicio Andaluz de Empleo que dijera que no había personal para trabajar. Que primero los españoles. Podríamos solicitarlo si no hubiera españoles disponibles para ocupar esos puestos”, afirmó, no sin antes señalar que a nivel nacional hay un déficit de 100.000 personas en la hostelería.

Cuánto cobra o debería cobrar un camarero en Cádiz

La retribución media de un camarero en Cádiz depende del grupo profesional y la categoría del establecimiento. De esta manera, los puestos de responsabilidad pertenecen al grupo 1 y los establecimientos de categoría A son los de mayor nivel.

Por ejemplo, un jefe de cocina, perteneciente al grupo 1 que trabaje en un hotel de 4 estrellas, que son de categoría A, tendrá un sueldo base de 1.287,56 euros brutos al mes. Por su parte, un cocinero, de grupo 3, ganaría en ese mismo establecimiento 1229,69 euros brutos al mes.

¿Y los camareros? Al igual que ocurre con los cocineros, el convenio establece sueldos diferentes. El primer jefe de comedor, está en el grupo 1, al igual que el jefe de cocina. El segundo jefe de comedor, pertenece al grupo 2, y el camarero, al grupo 4.

Dependiendo de la categoría del bar, restaurante o establecimiento donde trabaje el camarero. Sus salarios son los siguientes:

Sueldo de primer jefe de comedor : 1287,56€ a 1.116,30€ (según categoría de establecimiento)

: 1287,56€ a 1.116,30€ (según categoría de establecimiento) Sueldo de segundo jefe de comedor : 1.254,19€ a 1.093,63€ (según categoría de establecimiento)

: 1.254,19€ a 1.093,63€ (según categoría de establecimiento) Sueldo de Camarero: 1.198,58€ a 1.065,08€ (según categoría de establecimiento)

Por tanto, la media del sueldo de un camarero en Cádiz a tiempo completo es de 1.116€. Mientras que para el primer y segundo jefe de comedor, esta media es algo más alta: 1.194€ y 1.154€, respectivamente.