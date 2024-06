"En Cádiz los vecinos somos actores secundarios de una película que protagonizan los turistas"

María Muñoz, de 88 años, sale de su casa en El Pópulo, de la que no será desahuciada, entre aplausos.

Hoy 26 de junio, a las 10:00, justo cuando estaba previsto que María Muñoz, de 88 años, tuviese que entregar las llaves de su casa a los agentes judiciales, medio centenar de personas se congregó ante su portal en el turistificado barrio del Pópulo.

Allí recibieron a María con un gran aplauso, celebraron que se queda en su hogar y dieron las gracias a todos quienes lo han hecho posible, empezando por la Fundación Cádiz Club de Fútbol, que compró su casa a los anteriores propietarios y al constructor Agustín Rubiales, que le ofreció un piso de futura construcción.

También agradecieron la contribución de Facua y la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía; la de los medios de comunicación, en especial de José Luis Porquicho; del grupo del Movimiento Junior que actúa en el barrio desde hace décadas; del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana y de las Juventudes Socialistas.

Luciendo una bufanda del Cádiz CF, María manifestó su profundo agradecimiento a todos, pero en especial a una entidad y a una persona: "Yo les doy las gracias a todos y a la Fundación Cádiz CF, más todavía; estoy loca de contenta con no tener que irme de mi casa; y a Agustín le doy un abrazo muy fuerte porque es muy lindo", dijo.

María Muñoz, de 88 años, da las gracias a todos quienes han frenado su desahucio.

El acto de agradecimiento y de denuncia lo condujo Antonio Gallardo, portavoz de la Plataforma de vecinos y amigos del barrio del Pópulo, quien estuvo apoyando en todo momento a Eva Orihuela Muñoz, la hija de María que impulsó una ingente campaña de difusión que puso en marcha junto a su hermana y otros familiares y que afortunadamente ha desembocado en un final feliz.

"A las diez de esta mañana, es cuando estaba previsto que vinieran los técnicos judiciales para entregarle a María la orden de desahucio, para que ella entregara las llaves y se fuera a la calle, una señora con 88 años; una verguenza y una inmoralidad, que está ocurriendo en otras muchas ciudades de España", dijo Antonio Gallardo a los periodistas.

"A mí y a la Plataforma de vecinos y amigos del barrio del Pópulo nos duele lo que nos duele, pero apoyamos a todos los vecinos que están sufriendo un problema similar en la ciudad de Cádiz, desde Cortadura a La Caleta, porque este es un problema de todos los gaditanos, de los cadistas, de los cofrades, de los carnavaleros, de todos, porque todos somos ciudadanos de Cádiz y vecinos de Cádiz y nos estamos viendo mermados", denunció el histórico activista vecinal.

"En la Viña hay ya más turistas que viñeros"

"Estamos siendo actores secundarios de una película en la que los protagonistas son los turistas. Sí al turismo, por supuesto; el que os habla es empresario hostelero desde hace 61 años; pero queremos un turismo que no nos quite nuestras casas, que nos desahucien, que no nos roben nuestra identidad, nuestra vecindad, el saludar todos los días a tus vecinos, el ver cómo va la vida desde un barrio, que es el más antiguo de todo Occidente, un referente como puede ser la Judería cordobesa, el Albaizín granadino o Santa Cruz en Sevilla. En Santa Cruz solo queda un 10% de sevillanos. En la Viña, en Cádiz, ya casi hay más turistas que viñeros", lamentó Gallardo.

"Gaditanos, tenemos que luchar contra esta lacra ¿Quién tiene la culpa de esto? No hay inspecciones por parte de las administraciones. Desde ellas tienen que mandar inspectores a todos y cada uno de los apartamentos turísticos ilegales que tenemos en la ciudad. Y los vecinos de Cádiz tenemos que investigar, como lo hacemos desde la plataforma, quién tengo al lado de mi casa, de mi puerta, que habla en inglés y por qué se alquila esa casa. Y denunciarlo si comprobamos que es una vivienda turística ilegal. Y a la Asociación de Viviendas con Fines Turísticos, les pedimos que luchen tambien, porque les están haciendo la competencia desleal y van a pagar ellos por las ilegales!", dijo el portavoz del colectivo.

"Ni una licencia más para pisos turísticos"

"Hoy estamos aquí para dar las gracias a todos los que han venido a apoyarnos. Gracias a la presión mediática hemos hecho que se paralicen dos desahucios más en El Pópulo. En otros barrios podéis hacerlo también, con la fuerza del pueblo, con la fuerza de los colectivos", alentó Gallardo.

"Pero tenéis que despertar. Estamos zarandeando Cádiz para decirle: Gaditano, Cádiz es para los gaditanos. Disfrutamos nosotros de la ciudad, invitamos al turista, pero por favor, que pare esta especulación inmobiliaria que estamos soportando. Que el Ayuntamiento no dé ni una licencia más a viviendas de uso turístico, que revise y retire todas las ilegales y, si puede, algunas más, porque serían 2.500 viviendas para los gaditanos si en Valcárcel o en la Escuela de Náutica se hiciesen pisos para los estudiantes y que los que ahora ocupan pasasen a ser para los gaditanos. Y si pueden ser de renta social, mejor que mejor, porque Cádiz vive en una precariedad absoluta".

"Un piso turístico en una vivienda de Procasa"

"Hemos conseguido que en la finca donde vive María quiten la licencia a cuatro viviendas turísticas, pero el Ayuntamiento debe saber que se siguen alquilando de manera ilegal los pisos en esta finca de la calle Mesón, número 9. Como también tiene que saber Procasa que en Mesón, 15 hay un piso turístico en una de sus viviendas. ¿A dónde vamos a llegar en este país, si una empresa municipal como Procasa permite los pisos turísitcos ilegales?", se preguntó el activista vecinal.

"Gracias a la Fundación Cádiz Club de Fútbol, a Agustín Rubiales, a los medios de comunicación y todos los que habéis contribuido a frenar el desahucio de María. E invitamos a venir al Pópulo donde antes se podía pasear para ver monumentos y ahora lo único que tenemos son encontronazos y tropezones con gente con maletas. Cádiz, a seguir luchando, porque Cádiz es para los gaditanos", concluyó.

Tras la intervención de Antonio Gallardo tomó la palabra José Antonio Sánchez, en representación del plataforma por que no se venda el solar municipal del Campo de las Balas; Inmaculada Ruiz, en nombre de la Apdha; Jesús Yesa, en el de Facua, y Jesús Ruiz, como portavoz de Cádiz Resiste, el colectivo de ciudadanos hartos de la turistificación recientemente constituido. Para el próximo sábado 29 de junio esta última plataforma ha convocado un acto de protesta en la plaza del Palillero, a las 12:00.