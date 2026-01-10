Cádiz recibe con ganas el nuevo parque infantil de El Pelícano

En una soleada y fría mañana, cientos de familias gaditanas acudieron este sábado a la inauguración del nuevo parque infantil de El Pelícano. Esta zona, recuperada después de décadas de abandono, se ha convertido en un amplio espacio para el ocio infantil y madres, padres, abuelos y niños no quisieron dejar pasar la oportunidad de comprobar, de primera mano, los cambios que se han llevado a cabo para volver a dotarla de vida.

Los pequeños se convirtieron en los protagonistas y correteaban y probaban las zonas de juegos que ahora forman parte de este entorno verde, tan necesario para una ciudad escasa de ellos. La tirolina era la que registraba mayores colas de niños deseando sentir la adrenalina. Pero todas las 'atracciones' se mostraban repletas de pequeños que llenaban el parque de energía, gritos y risas. Además de la tirolina, este nuevo espacio cuenta con una torre con tobogán, una mini caseta, una zona de escalada con cuerdas y un columpio doble.

La jornada contó, además, con animaciones por parte de la empresa Valle de Cuentos, que dispuso varias carpas de talleres infantiles de manualidades como un taller de tarros de luz, de plantas, de máscaras de superhéroes y molinillos de papel. La música y el baile también recibían la atención de los pequeños, que acompañaban a sus personajes favoritos.

Otro de los equipamientos más llamativos para disfrutar del entorno son las 11 mesas merendero que se han instalado, ocho en el parque infantil y tres en la zona del parque canino, ideales para comer mientras los niños juegan, para tomar algo al sol o incluso para celebrar cumpleaños al aire libre.

A juzgar por la cantidad de gente que acudió desde el mediodía al foso de la Puerta de Tierra y al trasiego constante, esta zona recreativa ha sido recibida con ganas por las familias que disponen de pocas posibilidades de ocio para sus hijos en la capital.

Francisco García es uno de esos gaditanos que acudía al nuevo parque infantil de El Pelícano con uno de sus hijos. Este padre de familia se mostraba "encantado" con esta nueva infraestructura y considera que era necesario "darle vida y posibilidades a las familias para echar el día con los niños". Francisco piensa que espacios como el del foso son imprescindibles porque "si en cada plazoleta ponemos bares y terrazas, al final estamos condenando a los niños a estar todo el día con una máquina. O le damos posibilidades a las familias con zonas verdes aprovechables o a ver qué hacemos".

María Morales se encontraba en el parque acompañando a su hija y sus nietos. Esta gaditana cree que la recuperación de esta zona y su conversión a parque infantil "es una idea muy buena porque esto estaba prácticamente muerto, se ha aprovechado muy bien". María, a pesar de no vivir cerca, afirma que es muy importante tener opciones para llevar a los niños "para que puedan disfrutar al aire libre. La zona del merendero también está bastante bien y en este entorno no hay muchos parques, así que creo que ha sido muy buena idea. Lo que hace falta ahora es cuidarlo", finaliza.

Quienes también se mostraban encantados con el proyecto eran los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes, Santa María y Bahía Blanca. José Rodríguez, presidente de la AVV Las Tres Torres, recordaba que "desde los tiempos de Teófila está pedido esto. A José María González también se le reclamó y aquí, el jefe que está ahora, me preguntó qué quería para el barrio. Yo le dije dos cosas: que arreglara la calle Mirador e hiciera aquí un parque. Así que ya he conseguido una de ellas, un espacio con más de 50 años sin utilizar que era una necesidad para los niños de los dos barrios". Por su parte, la presidenta de la AVV Puente Bahía, María Isabel Amado, mostró su agradecimiento con el equipo de Gobierno municipal por darle vida a un entorno "precioso que podrán disfrutar todos los niños".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, recorrió el parque acompañado de varios concejales como José Carlos Teruel, teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, y Loli Pavón, edil de Parques y Jardines y Participación Ciudadana. El regidor municipal se mostraba muy satisfecho por el trabajo realizado en el foso de El Pelícano y definía la jornada como "un día bastante ilusionante, y la ilusión es de todo el equipo de Gobierno e intuyo también que de muchos gaditanos y gaditanas y de muchos gaditanos y gaditanas pequeñitos y pequeñitas, a la vista está".

García afirmaba que el objetivo era claro: "recuperar espacios para la ciudad de Cádiz, recuperar espacios públicos para los gaditanos y las gaditanas y esto es un ejemplo de lo que queremos hacer. Lo hicimos con el Castillo de San Sebastián, con Entrecatedrales, con la Casa del Obispo, con el Baluarte del Orejón, con la muralla y el acceso superior de la Puerta de Tierra y hoy, también, lo hacemos con El Pelícano. Y vendrán más", aseguró el alcalde.

Para Bruno García, esta obra también supone responder a un "concepto muy interesante: dos barrios que reclamaban un cuidado de este espacio que llevaba décadas sin mostrársele atención de verdad y hemos cumplido con los barrios y con la ciudad de Cádiz". El trabajo realizado tanto en el parque infantil como en el parque canino, que se ha renovado, es "una muestra de lo que queremos hacer en la ciudad de Cádiz: mejoras en el patrimonio, mejoras en el medio ambiente, mejoras en el parque canino y mejoras para los niños y niñas de la ciudad".

Inversión y proyecto

La obra del nuevo parque infantil de El Pelícano la ha realizado la empresa Contenur con un presupuesto de 143.000 euros y ha contado, además, con una inversión superior a los 36.000 euros por parte de la Delegación de Parques y Jardines que ha llevado a cabo las tareas de plantar el césped, nuevos arbustos y especies y del desbrozado de la parte alta del jardín.

Con una forma rectangular, el espacio recreativo tiene unas dimensiones de 16,50 X 26,50 metros. Además, por motivos de seguridad, se ha resanado el lienzo que separa el parque del barrio de Bahía Blanca, arreglándose los balcones. También se han colocado barandillas en la rampa de acceso al foso y se han instalado rejas para mantenerlo cerrado de noche.

No obstante, este acceso directo a la estación de trenes de ADIF, se abrirá todos los días desde las 05:30 horas de la madrugada.