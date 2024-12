Cádiz suma una nueva librería con el sueño cumplido de la cafetería La Lectora

Cádiz/Loly Corral no sólo es La Lectora sino que fue librería durante 10 años en su Tíjola natal, un pequeño pueblo de Almería donde la dueña de la popular cafetería de la calle Ancha de Cádiz despachaba de una forma "muy personalizada" y "con mucho cariño y mimo" recomendaciones literarias a sus clientes. El mismo espíritu de aquella librería que la hizo "tan feliz" es el que la emprendedora busca trasladar, "por fin", al negocio que hace más de un lustro montó a su llegada a Cádiz, donde reside desde entonces. Porque La Lectora, una cafetería donde se lee, "y se seguirá leyendo", asegura, es también ahora librería.

"Estoy cumpliendo un sueño. Un sueño que llevo acariciando desde hace mucho tiempo, pero que por circunstancias personales, no todas muy buenas, pues he tenido que ir posponiendo", explica la empresaria, historiadora del arte de formación, que siempre proyectó en ese espacio al fondo de su cafetería un pequeño rincón para la venta de libros, sin perjuicio de mantener las estanterías que sostienen las obras que los clientes pueden leer de manera libre desde que La Lectora abrió sus puertas. "Eso no va a cambiar", afirma.

"Libros que la gente quiera. Libros curiosos, bonitos. Los libros que a la gente le apetece leer. Algo muy pensado, muy escogido para una librería chiquitita, pero con mucha personalidad, que es como va a ser", cuenta Corral que ha comenzado a confeccionar un catálogo donde se maridan sus propias lecturas, las de su personal, la de amigos y clientes habituales de la cafetería. "Y, por supuesto, lo que el lector venga buscando, nosotros se lo intentaremos encontrar", se compromete.

Ese nosotros incluye a Iván Cano y a Eugenia Montenegro, sus libreros en esta nueva aventura de La Lectora. "Son un regalo que la vida me ha puesto por delante. Iván, por ejemplo, es una persona muy conocida en Cádiz, una persona creativa, culta, formada y con mucha solvencia detrás del mostrador, muy agradable. Todo eso no es que yo lo diga, lo pueden decir todos los clientes que pasaban por Calvichi´s", alaba la jefa que con este nuevo personal -dos trabajadores para la librería que se suman a los siete de la cafetería"- ya está hablando de "editoriales que incorporar", "títulos que sería interesante traer" y, también, objetos a la venta que sumar.

"La premisa es que todo, desde agendas, libretas, complementos, láminas, tazas..., el objeto que sea, tiene que estar relacionado con la literatura y con el arte, que es mi pasión, y mi formación, y que ya en la cafetería había incorporado en forma de galería exponiendo y trayendo a artistas jóvenes con mucho talento tanto de Cádiz, la provincia, y también algunos creadores andaluces", explica.

Loly Corral, la dueña de La Lectora, con algunos de los libros que ya tienen a la venta. / T. G.

Arte, lectura, conversación y, también, "una programación estable de actos culturales" conformarán "el recomienzo", así lo idea, de La Lectora el próximo 11 de diciembre, cuando tenga lugar la inauguración oficial del espacio que ya tuvo su puesta de largo "más familliar e íntima" el pasado 4 de noviembre.

"Pero sí, esa es la idea, sumar la librería, pero también convertirla en un punto de encuentro. Así, además de lo que pueda ir saliendo, mi intención es hacer algo todos los martes por la tarde y los sábados por la mañana. Que esos días se conviertan en citas culturales en La Lectora. Es algo en lo que ya estamos trabajando pero, bueno, tenemos que ir viendo cómo vamos arrancando", dice cauta.

Cierre una semana de enero para renovar La Lectora

Porque la cautela, la paciencia y, por supuesto, el gusto es algo que ha caracterizado a La Lectora desde que en 2018, tras un año desde su llegada a Cádiz con sus dos hijos y, su entonces, marido, Loly Carrera se decidió a emprender un negocio en la ciudad "porque, al ser una persona acostumbrada a llevar un negocio, mi librería de Tíjola que vendí con todo el dolor de mi corazón, pues ya necesitaba poner mi cabeza a trabajar", ríe.

Entonces, se decidió por empezar con la hostelería haciéndose "todos los cursos del mundo" para prepararse y terminar cogiendo el local de una cafetería llamada La Fábrica en enero de aquel 2018. El primer medio año mantuvo el antiguo rótulo, pero ya en el mes de julio, y tras cerrar 15 días por reformas, reabrió con el nombre, el aspecto y el espíritu de la actual La Lectora. "La Lectora que realmente soy yo, un nombre cuya idea me la propuso el que era mi marido debido a que soy una grandísima lectora, tanto cuando tenía mi librería como de antes y, actualmente, claro. Es algo que me encanta, leer y recomendar lecturas, y por eso el sueño de convertir la cafetería en librería siempre estuvo en mis planes desde el principio, pero había primero que echar a andar la cafetería", explica.

Y el caso es que le fue, le va, bien. Con inicios "más duros", como todo, la idea de La Lectora, trabajada por Loly Corral desde todos los ángulos -"la carta, los nombres de los sandwich, la decoración del espacio, la relación de los precios con las condiciones laborales de los trabajadores, que aquí se cumple 100% el convenio en horas, en vacaciones, en lo que tienen que cobrar", defiende-- pronto caló en la ciudad. "Ya entonces estaba yo pensando en incorporar la librería pero la vida me quita de una manera muy cruel a mi hermana, de una forma horrible, y mi vida y, con ella todos los proyectos para La Lectora, se vuelven a parar", quiere contar Corral.

Así, regresa un tiempo a Tíjola para acompañar a sus padres y estar en familia para superar el trance. Pero ahora, ahora que las cosas "van poniéndose poco a poco en su lugar" y ahora que Loly también está volviendo a recomponer su núcleo familiar en Cádiz, "tenía que montar la librería, no podía esperar más para este recomienzo", dice muy ilusionada con una nueva parte de su negocio que cree que "puede aportar mucho a Cádiz" porque aspira a ser "de esas librerías, como la mía de Tíjola, donde la gente viene a hablar con el librero y éste le sepa recomendar".

Pero para poder poner todos estos planes en marcha, Loly Corral necesita dar otro paso físico pero, también, simbólico. Renovar el aspecto de La Lectora. "A ver, me encanta como está la cafetería, es bonita, es preciosa, pero como mi vida recomienza también necesito que La Lectora recomience de alguna forma. Cerraremos a finales de enero una semanita, del 20 al 28 de enero, para hacer una pequeña reformita donde cambiaremos mesas, la pondré otra vez de blanco entera para que luzca más la parte de galería de arte, cambiar parte de mobiliario", idea sobre el doble negocio que tendrá, advierte, horarios diferentes. La cafetería se mantienen en el actual de 9.00 a 21.00 horas, mientras que la librería abre de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas todos los días de la semana.