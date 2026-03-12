Cádiz Music Stadium recibirá a 'La reina del flow' este verano 2026

lmagen del cartel anunciador de la gira española de ‘La Reina del Flow’, con fechas en Madrid y A Coruña.

Cádiz Music Stadium, el ciclo de conciertos que se celebra en el estadio Nueva Mirandilla, suma para este verano 2026 una nueva cita, el espectáculo La reina del flow, un concierto que nació a raíz de la serie televisiva de Caracol TV que en España ha popularizado la plataforma Netflix.

De hecho, la fecha en Cádiz, el próximo 17 de julio, se anuncia como la última cita de su gira de consagración en España que ya ha agotado localidades en plazas como Sevilla, Barcelona y Fuengirola.

Hay que recordar que el pasado verano, el tour de La reina del flow, que combina narración oral con el brillo de las canciones, ya conquistó el Movistar Arena de Madrid y el Recorda Fest de A Coruña.

En esta gira de la más de media docena de fechas anunciadas -Madrid, Pamplona, Valencia, Canarias…- sólo quedan un puñado de entradas disponibles de las más de 100.000 que se pusieron a la venta, según informan desde la organización del evento que llega de la mano de Quireza Events e Iglesias Entertainment y cuyas entradas ya están disponibles en ticketmaster.es

Además del espectáculo de La reina del flow el 17 de julio, Cádiz Music Stadium tiene ya confirmados los conciertos de Aitana (12 de julio), Leiva (18 de julio), Los Delinqüentes (4 de julio) y el evento La Flamenca XXL (27 de junio).