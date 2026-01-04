Cádiz mantendrá en próximas cabalgatas la carroza inclusiva que se estrena con los Reyes Magos

Cádiz estrenará en la cabalgata de Reyes Magos de mañana lunes, 5 de enero, una carroza inclusiva destinada a menores con problemas de movilidad, que podrán disfrutar del desfile desde dentro gracias a un diseño especial que les permitirá subir a la batea con su silla y permanecer en ella con seguridad durante todo el recorrido. Esta carroza, según ha confirmado la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, se quedará en Cádiz y será utilizada en próximas cabalgatas de la ciudad. La edil ha explicado también que el objetivo es ir avanzando en próximos años en la inclusión de otros colectivos con discapacidad.

"Esta carroza se queda y nuestra intención es seguir avanzando en la accesibilidad y en la inclusividad de todos los niños y niñas. Nos queda mucho por hacer, esto ha sido un primer paso y vamos a ir comprobando, también de la mano de Agadi, si los pasos que se dan son correctos. Iremos haciendo las modificaciones que sean necesarias y la intención es que podamos seguir avanzando en la inclusión de todos los niños", ha comentado Gandullo durante una atención a la prensa en los antiguos Depósitos de Tabaco de Loreto, en una de cuyas naves se resguardan de la intensa lluvia de hoy las nueve carrozas que formarán parte del desfile de mañana.

La edil de Fiestas ha recordado la "apuesta" municipal en estas fiestas navideñas, y ahí ha enmarcado la tematización de las carrozas de la cabalgata, que contarán con populares personajes infantiles ubicados en zonas de la capital gaditana: "Este año vamos a por todas por Cádiz, hicimos una Navidad para Cádiz y vamos a culminarla con estas nueve carrozas en las que vamos a ver mucho Cádiz: la Alameda, la Caleta, el Torreón de la Puerta de Tierra, las Tortugas... O sea, que el disfrute de los más pequeños va a estar centrado en personajes infantiles, pero en distintas zonas de su ciudad".

Y el gran estreno de la cabalgata, a la espera de ver cómo transcurre el cortejo de manera completa y desfilando por la avenida principal de Cádiz, será esta carroza inclusiva que permanecerá en Cádiz para próximas cabalgatas: "Como gran novedad este año, la carroza inclusiva, que en este caso será la Caleta con esa draga vikinga. Vamos a contar con niños y niñas que tienen movilidad reducida y, también, con otros niños que les acompañarán en esa carroza. Lleva una batea especial, que hemos preparado para que puedan venir con total seguridad; vamos a contar con la colaboración del cuerpo de bomberos, al que damos las gracias. Es una carroza que tiene distinta altura que el resto y se accede de distinta forma".

Gandullo ha especificado también algunas cuestiones técnicas de esta nueva carroza: "Hemos tenido que adquirir una batea nueva, con el mismo anclaje. Estas carrozas van tiradas por cabezas aeroportuarias, por seguridad, y esas cabezas tienen una cogida que es diferente a cualquier otra batea. Esta tiene esa misma cogida pero va mucho más baja, no llega al metro de altura mientras las otras tienen unos dos metros. Se le ha construido especialmente una rampa, para que el niño acceda en su silla, y arriba tiene unos anclajes para fijarse. Esto permite que el niño tenga total seguridad al subir a la plataforma; aun así, vamos a ir acompañados de los bomberos ante cualquier emergencia o circunstancia que pueda surgir".