Cádiz estrena por todo lo alto el edificio de Incubazul en presencia de la ministra Montero

Uno de los espacios más singulares que incluye el edificio de Incubazul y que sirvió como escenario para inauguración oficial por parte de la ministra Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido el acto de inauguración del edificio compuesto por contenedores marítimos reciclados en Zona Base Incubazul, que alojará de forma definitiva la incubadora de la Zona Franca de Cádiz y que se convierte en un referente e icono del nuevo modelo industrial 4.0, más innovador y sostenible, que está implantando el Consorcio gaditano.

En el acto de inauguración, en el que se han participado también el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el alcalde de Cádiz, Bruno García; y el delegado de la Zona Franca, Fran González, han estado presentes numerosos representantes empresariales y autoridades, entre los que se encontraban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

Tras el acto de inauguración institucional, Fran González y su equipo técnico, junto al responsable de Carquero Arquiterctura, estudio encargado del proyecto, ha acompañado a la vicepresidenta del Gobierno y otras autoridades en un recorrido por las instalaciones, explicándoles los detalles de la edificación, que cuenta con una superficie total construida de 1.951,33 metros cuadrados y 1.415,73 metros de terrazas y espacios libres distribuidos en tres plantas y la baja y en donde predomina la sostenibilidad, la innovación y el confort,.

Los asistentes pudieron comprobar la calidad de las instalaciones, que cuentan con un auditorio para la celebración de eventos, salas de coworking, salas de reuniones y formación, oficinas, laboratorio tecnológico y diferentes espacios para intercambiar información y experiencias, incluida una zona de restauración. La propia configuración dinámica del edificio da muestra de la prioridad dada a los espacios libres, la apuesta por la sostenibilidad y la interconexión.

El edificio, cuya inversión total ha sido de más de cinco millones de euros, está dotado con herramientas de alta tecnología que permiten la implantación de empresas altamente innovadoras, línea de trabajo predominante en la estrategia de la Zona Franca de Cádiz, a la vez que hace más cómoda la estancia de los usuarios,. Como complemento de todo el conjunto, según indica la propia Zona Franca en una nota de prensa, en la tercera planta coexisten espacios habitaciones, todo ello con lugares de encuentro al aire libre ya que todas las plantas tienen terrazas para fomentar la convivencia entre los emprendedores.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha resaltado que Incubazul "está considerada como una de las mejores incubadoras de España y la primera de Andalucía y cuenta con un amplio reconocimiento internacional", según indicó la ministra Montero durante su intervención en el acto oficial de la inauguración. En este sentido, la también vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez recordó que "un centenar de empresas han sido seleccionadas en los programas de aceleración, el 81% de las startups incubadas avanza, el 41% ya factura y un 28% cuenta ya con un alto valor tecnológico". Y esto lo dijo y lo repitió ante los medios de comunicación y ante la seleccionada audiencia que quiso compartir con la Zona Franca y con su delegado espacial del Estado, Fran González, este día tan especialmente histórico.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno señaló que Incubazul es ya "un referente indiscutible en economía azul, un sector que emplea en España a 900.000 personas y que factura casi 100.000 millones de euros".

"Hoy es un gran día para la Zona Franca y para Cádiz. Éste edificio es un hito importantísimo, no sólo por lo que supone tener un edificio de estas características y con estas prestaciones en la ciudad sino también por lo que representa para el Consorcio y su nuevo modelo de industria 4.0, innovadora, sostenible y comprometida con el medioambiente y con el mar, con la Economía Azul", ha resaltado el delegado del Estado, Fran González, durante su intervención de este viernes de septiembre.

González agradeció la ayuda de los Fondos Europeos realizada a través de la Fundación Incyde, y el apoyo y confianza del Gobierno central. "Incubazul es el mejor ejemplo de cómo estos fondos y esta política europea puede cambiar la realidad y cómo se puede apostar por modelos de negocios y de crecimiento económico que redundan en la economía, pero tambíén en la transición ecológica. Porque Incubazul se ha consolidado como un elemento, el más importante de la Bahía y la provincia, de innovación, de atracción del talento y defensa del medio ambiente y la economía circular", dijo el responsable del Consorcio.

Fran González añadió que "nuestro compromiso con la economía circular, la innovación y el emprendimiento se refuerza día a día y ya hemos iniciado un nuevo proyecto en torno a ello, el ZF Blue Core, el vivero de empresas 4.0 que potenciará aún más nuestros ecosistema de Economía Azul y nuestra apuesta por crear tejido empresarial aprovechando el talento de nuestro entorno".

Fran González, satisfecho, a la vez que nervioso y emocionado, en este histórico día de su carrera y de la institución a la que representa / Julio González

El presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, afirmó que "con la puesta en marcha de Incubazul, son ya cinco las incubadoras de alta tecnología creadas en Andalucía y una de las 26 que conforman la red de incubadoras impulsada por Incyde gracias al apoyo de los fondos europeos".

El edificio de Zona Base Incubazul fue proyectado como un centro de referencia de la economía circular, de un modelo industrial más sostenible y comprometido con el medio ambiente y el acto de primera piedra fue presidido también por María Jesús Montero enjulio de 2022. La peculiaridad del edificio, conformado por contenedores marítimos reciclados cuya vida útil es de 10 a 15 años, ha hecho necesario que la construcción haya tenido que hacerse de forma más cuidada y meticulosa que un edificio convencional.

La actuación ha dado lugar no sólo a un edificio singular, espectacular y eficiente, sino que también está propiciando un cambio en una de las zonas de la ciudad con mayores deficiencias urbanísticas, mejorando la entrada y salida de Cádiz con un proyecto que va a dar vida, dinamismo y ebullición a todo el entorno, dando sentido a la zona industrial de la ciudad. De hecho, contiguo al edificio va un hotel que deberá construirse en los próximos meses y muy cerca, en la misma parcela, se ubicará una residencia de estudiantes.

El proyecto Zona Base Cádiz y su incubadora de economía azul Incubazul nacen para atraer industrial 4.0. y generar un espacio de oportunidad para el talento gaditano, fomentando el emprendimiento y la diversificación laboral en la ciudad, la Bahía y la provincia. Así, el Consorcio apuesta por un modelo de economía sostenible y respeto al medio ambiente que conecte todo el potencial marino de nuestra provincia con nuevas estrategias de negocio que generen riqueza y empleo.