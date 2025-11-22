Cádiz, a la espera de noticias de Roma sobre el obispo este sábado

Cádiz espera este sábado noticias desde Roma en relación a su obispo, Rafael Zornoza. Los hechos que desde hace 15 días mantienen fuera de toda agenda al obispo, señalado por la investigación abierta contra él por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe hace más de 30 años, podrían precipitar su salida de la diócesis.

Diversas fuentes consultadas por este medio aseguran que será hoy cuando Roma anuncie que finalmente acepta la renuncia de Zornoza. Una renuncia que presentó en el verano de 2024 y sobre la que hasta ahora no había tomado ninguna decisión el Vaticano, posiblemente a consecuencia de la muerte del Papa Francisco y del movimiento que se ha producido también en la Nunciatura Apostólica en España, que aún espera la llegada del nuevo responsable, Piero Pioppo (que se anuncia para el 5 de diciembre).

De este modo, aunque el propio Papa León XIV se pronunció este martes sobre el caso de Zornoza, al que en sus declaraciones mantuvo en el cargo mientras avanzaba la investigación -que "traerá consecuencias", dijo-, se espera que en las próximas horas se dé a conocer el relevo en la diócesis de Cádiz y Ceuta.

La duda radica ahora en saber si Roma se decanta por nombrar un obispo sucesor para Zornoza, o si por el contrario, dada la precipitación de los hechos desencadenados a raíz de que el diario El País publicara la noticia de la investigación que estaba en marcha sobre esos presuntos hechos atribuidos al hasta ahora obispo, la decisión es nombrar un administrador apostólico que prácticamente tendría las mismas funciones que un obispo, a la espera de que el sucesor sea nombrado en próximas fechas.

Por tanto, la Iglesia de Cádiz y Ceuta vive esta mañana con máxima expectación, a la espera de conocer noticias que lleguen desde el Vaticano, desde la Conferencia Episcopal Española o desde el propio Obispado, donde algunas fuentes apuntan a que estaría reunido el Colegio de Consultores desde esta mañana preparando este relevo al frente de la diócesis.