El obispo de Cádiz sobre su renuncia: "No me preocupa lo más mínimo"

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha comparecido ante los medios de comunicación un día después de presentar su renuncia a Roma, como ruega el Derecho Canónico a los obispos al cumplir los 75 años de edad. Lo ha hecho para presentar la nueva experiencia de realidad virtual de la Catedral de Cádiz, asegurando que la sucesión al frente de la diócesis "no me preocupa lo más mínimo".

Con estas palabras, Zornoza ha querido restar importancia y dar normalidad al nombramiento de un nuevo obispo para Cádiz que le dé el relevo (lo cual no tiene fecha alguna ni plazo estimado). De hecho, ha recordado que esta sucesión "no es inmediata", y que en la actualidad "hay muchos obispos que hace ya un tiempo que presentaron la renuncia" y siguen ejerciendo al frente de sus respectivas diócesis. "Mi único deseo es hacer lo que me diga el Santo Padre", ha repetido como ya indicaba este miércoles con motivo de su 75 cumpleaños.

"Yo me jubilaré, pero la diócesis no. Todo sigue igual, las catequesis, los cultos, la atención a los más necesitados...", ha trasladado el obispo a los medios, asegurando que para él "es muy bonito saber que formo parte de una cadena, que solo soy un eslabón más" en la labor de la Iglesia y en la historia de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

Ha garantizado Zornoza, como no puede ser de otra forma, que seguirá al frente de la diócesis con absoluta normalidad "hasta que haya un sustituto". "Hasta ese último momento todo sigue igual, en plena actividad", ha insistido un obispo que al cumplir sus 75 años sigue mostrándose bien de salud y de capacidades para atender la diócesis. "Tengo una actividad bastante intensa", ha reconocido Zornoza, que sólo en esta primera mitad del verano a participado de dos peregrinaciones a Lourdes y varios campamentos organizados por distintos colectivos, en su mayoría de jóvenes, de la diócesis; a lo que se une su presencia en numerosos cultos que se han venido desarrollando semanas atrás.

Eso sí, ha reconocido Rafael Zornoza que el día que entregue las llaves de la diócesis a un nuevo obispo "será un gran descanso". Con esta confesión ha querido poner de relieve la "mucha responsabilidad" que conlleva estar al frente de la Iglesia local, en una diócesis además "con muchos problemas y con frentes muy amplios".

Ha huido Zornoza de hace balances respecto a sus 13 años -por ahora- al frente de Cádiz y Ceuta, "porque vivo el día a día" y son muchos los proyectos trabajados en estos años y los que aún asegura estar desarrollando o emprendiendo. Eso sí, ha destacado su preocupación por las nuevas fórmulas para llegar a la gente que la Iglesia está desarrollando para materializar el mensaje que los últimos papas vienen remarcando de manera permanente. "Me he volcado en la evangelización", ha asegurado Zornoza, que ha atendido a los medios en este día 1 de su cuenta atrás como obispo de Cádiz tras presentar su renuncia a Roma.