Cádiz emprende menos, pero la actividad empresarial consolidada supera con un 7,5% la media andaluza y nacional

Cádiz emprende menos, pero su actividad emprendedora consolidada, de empresas con más de 42 meses, aumenta a un 7,5%, casi un punto en 2024, respecto a los datos de 2023. Con estos porcentajes se sitúa por encima de la media andaluza (6,3%) y nacional (6,8%). Son algunos de los datos que ofrece el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) sobre el emprendimiento gaditano realizado por el equipo de investigación del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz (UCA) y financiado la Diputación de Cádiz, que ha presentado hoy el director del Secretariado de Emprendimiento de la UCA, Juan Pablo Diánez.

La provincia se coloca como la segunda andaluza con la actividad de emprendimiento consolidada más elevada, solo superada por Jaén, que se anota un 8%. El resto de territorios regionales se queda por debajo de los 7 puntos (Córdoba, Huelga y Almería, con un 6,2%) e incluso por debajo de los 6 puntos (Málaga, un 5,9%; Sevilla, un 5,7%; y Granada, un 5,2%). "Es un indicador clave, que experimenta un repunte bastante importante, un punto porcentual por encima de la media anterior y el valor más alto en la serie de los últimos años", comenta Diánez. Respecto a 2023, Cádiz mejora posiciones al superar el promedio nacional y a la provincia de Almería que entonces estaba por delante.

"Es una gran noticia, porque nos indican que las empresas empiezan a tener más músculo, nos muestra que las empresas exportan más, son más innovadoras, de mayor tamaño y con mayores expectativas de crecimiento", destaca el responsable del Secretariado de Emprendimiento de la UCA. El informe recoge que crecen las empresas con 20 o más empleados (5,4%) y las que tienen entre 6 y 19 (8,1%), también aquellas sin trabajadores (52%), mientras que se reducen las que tienen entre 1 y 5 (33,8%). Sus expectativas de crecimiento en 5 años aumentan en todos los tramos, excepto en las que cuentan con entre 6 y 19 empleados.

Dos factores importantes como la orientación internacional y la innovación también se ven reflejados en el estudio, con buenos datos para la provincia. Suben de manera significativa las empresas consolidadas con un nivel de exportación por encima del 25% de un 7,8% a un31,3%; bajan, por el contrario, en el nivel inferior al 25% hasta 16,7 puntos porcentuales. También se reduce el dato de empresas que no exportan: del 70,3 al 52,1%. En cuanto a la innovación las variaciones de un año a otro también son llamativas. La innovación en el producto se coloca en el 62,5%, cuando estaba en el 26,2%; y en el proceso llega al 64,6%, frente al 22,7% anterior. Desde la UCA traducen estos datos en "el comienzo de un tejido productivo más potente".

