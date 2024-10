La provincia de Cádiz, una tierra emprendedora que necesita apoyo

Puerto Real/Cádiz es una tierra de emprendimiento. El mensaje que los profesores José María Sánchez Vázquez, director general de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz (UCA) y Juan Pablo Diánez, director del Secretariado de Emprendimiento, ofrecieron ayer durante el II Encuentro Empresarial Bahía de Cádiz organizado por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País estaba cargado de intención: hay espíritu de emprendimiento, pero hace falta financiación y acceso a esta.

Ambos especialistas expusieron los datos del Estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en el que participa desde hace 20 años la provincia de Cádiz, a través de una encuesta a la población adulta y a un grupo de expertos. De las preguntas a los ciudadanos (una muestra de 1.000 en territorio gaditano; 6.000 a nivel andaluz, que son los datos ya publicados) se desprende que un 12% de ellos tiene un propósito firme de desarrollar un proyecto en los próximos 3 años. Son potenciales emprendedores. Ya han emprendido, con empresas en etapa joven, un 6%, lo que supone medio punto más que un año antes. Ha subido el abandono empresarial (cierre o traspaso) y han bajado las empresas consolidadas. "Somos la segunda provincia andaluza en los últimos tres informes en potenciales emprendedores". También ocupa ese puesto en cuanto a los proyectos empresariales ya empezados.

La intención de emprender responde a la necesidad en el 60,3%, frente al 39% que lo hace para marcar la diferencia. Esta respuesta la ofrece un mayor número de mujeres que de hombres. El miedo al fracaso, muy pronunciado en España, está en el 34% de los emprendedores, una tasa que sube en la población general (48%).

De la encuesta a expertos se desprenden cuestiones negativas como que no hay financiación suficiente y la falta de facilidad para acceder a esta. "Eso hace que los proyectos tengan que ser pequeños, con un importe medio de inversión de 10.000 o 12.000 euros", una cuantía escasa, apuntaban los profesores de la UCA.

Acciones en beneficio de la empresa desde la Administración De la clausura del II Encuentro Empresarial organizado por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País se encargó el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, que resaltó los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), con récord de ocupados, entre otras cuestiones. Los indicadores, sostuvo, muestran que "se va en la buena dirección2 en el plano económico. Pero lejos de triunfalismos, planteó la necesidad de continuar con el rumbo marcado por la Junta de Andalucía para cambiar el modelo productivo "y no depender tanto del turismo y de los servicios". La administración, añadió, debe remar en beneficio de la empresa, en concreto con la simplificación de los trámites burocráticos "que no favorecen la creación y la localización de empresas". Otras acciones desarrolladas se centran en las ayudas a las empresas, precisamente con trámites reducidos. Ya han salido nuevas convocatorias de líneas de subvención al empleo para pymes, autónomos y mutualistas. Pronto saldrán otras ayudas para cuestiones de formación.

De las conclusiones del estudio destaca la aceleración del emprendimiento, el aumento del emprendimiento femenino, la evolución similar a la española –con cierta mejora para acercarse a esos datos nacionales– y percepciones más positivas sobre esto. Pero también reclaman la necesidad de apoyo a los emprendedores, de acceso a la financiación, de refuerzo de la educación (desde edades tempranas), de apoyo al conocimiento y la innovación. Es importante el emprendimiento universitario, porque tienen a ser proyectos de más calado: crean más empleo, tienen más impacto social, son iniciativas más tecnológicas. "Hay que crear un fondo semilla", señalaron. Se refieren a un fondo para financiar estos proyectos, aunque sean a fondo perdido. "Cádiz es emprendedora y muchos no lo saben", finalizaron.

El presidente de la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, Guillermo Cervera, agradeció a los intervinientes y recordó que en los objetivos de la entidad está "ayudar en la promoción económica de la zona". "Se puede hacer más. Se necesita hacer más", abundó. En ese sentido, buscan el entendimiento entre proyectos empresariales y fondos de inversión con actividades como el foro económico que organizan con la UCA. El encuentro de ayer en Puerto Real se centró en el emprendimiento con la empresa como protagonista, y dentro de esta la empresa privada, "que paga impuestos y mantiene al Estado". "Si no hay un mundo privado rico, no hay un Estado rico", añadió Cervera.

Infraestructuras necesarias

La jornada empresarial se inauguró con la ponencia de la vicedecana del Colegio de Economistas de Cádiz, Cecilia Jiménez Nadal, que ofreció datos para mostrar el contexto económico de la provincia de Cádiz, pero además advirtió de uno de los déficits fundamentales de esta tierra como los problemas de infraestructuras. "No son acordes a la dimensión de esta provincia, que es la octava en número de población", advirtió. La provincia no disfruta de la Alta Velocidad, señaló, pero sobre todo planteó otra necesidad ferroviaria, como la falta de una conexión eficiente de los puertos, unos metros lineales en el puerto de Cádiz, un desplazamiento hasta la estación de San Roque, en el caso de la Bahía de Algeciras. "No se trata de una reivindicación injusta", defendió. Esto, expuso, va en detrimento del desarrollo del territorio porque "la industria es catalizadora del resto de sectores".

La economía gaditana depende del sector servicios. Según los datos del Producto Interior Bruto (PIB) que maneja hasta la fecha el Colegio de Economistas, de 2021, la actividad industrial supone el 14,48% de este índice de la provincia, a más de 2 puntos de distancia de la media nacional, de 16,77 puntos. Andalucía se queda por detrás, un 12,03%, por el mayor peso de la agricultura. El turismo llega a apuntarse el 30,46% del PIB, siempre teniendo en cuenta la actividad indirecta que acarrea (el porcentaje puramente turístico es de 12 o 14 puntos). Son más de 3 puntos que la media andaluza y más de 7 puntos respecto a la nacional.

El turismo en Cádiz se caracteriza por la estacionalidad, al contrario de los datos constantes que al año tiene Málaga, por ejemplo. Por lo que la subordinación a esta actividad tiene otras consecuencias, como la temporalidad del trabajo. Ocurre lo mismo en general con los servicios.

En global, los datos de empleo muestras que la provincia sufre más oscilaciones, como se reflejan en las gráficas con dientes de sierra que el conjunto nacional y que Andalucía con el paro. Aunque para contrarrestar con una tendencia positiva. Los ocupados en el tercer trimestre del año han alcanzado los 467.800, son un 7,66% más que hace cinco años. Los afiliados a la Seguridad Social en septiembre fueron 423.971. Los autónomos afiliados en la provincia son un 27% más que en 2020 (en España es un 14% más).