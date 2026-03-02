Cádiz se concentra en apoyo del pueblo iraní

Una imagen del ataque a una escuela en Minab, al sur de Irán, donde han muerto más de un centenar de personas.

Tras la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán, la delegación gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha organizado una concentración en apoyo del pueblo iraní y donde se pide el alto al fuego. La cita tiene lugar este lunes 2 de marzo a las 18.00 horas en la plaza de San Juan de Dios.

"Estados Unidos e Israel, como siempre, desprecian el Derecho Internacional", argumentan desde la organización que anima a la ciudadanía a condenar "el ataque imperialista a Irán, que no se puede justificar porque el régimen iranía sea una tiranía teocrática". "Dejad en paz al pueblo iraní, que tieen derecho a la democracia y a la libertad", explican desde la APDHA que valoran que con estos bombardeos sólo saldrá perjudicado "el pueblo iraní y el resto del planeta".

De hecho, desde el pasado sábado, cuando se inició el ataque sobre Irán, 555 personas han muerto en el país como consecuencia de los bombardeos israelíes y estadounidenses, según ha difundido la Media Luna Roja.