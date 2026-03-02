Guerra en Irán: Pepe Losada ya se encuentra en Turquía

Han sido horas llenas de incertidumbre y de mucha preocupación por la escalada tan violenta desatada en Irán, país que es el objetivo del ataque de Estados Unidos e Israel. Esta fase inicial y casi descontrolada del conflicto bélico en el país asiático cogió a un gaditano en medio del cruce de misiles hasta que, por fin, en la noche de este domingo 1 de marzo pudo cruzar la frontera.

Pepe Losada, preparador físico nacido en Cádiz y con pasado en el Cádiz CF que trabaja para el Persépolis FC iraní, ha conseguido ponerse a salvo después de unas horas de enorme dificultad y miedo por los ataques sufridos en Teherán, ciudad a la que pertenece el club para el que trabaja este destacado profesional del fútbol.

La situación ha sido tan extrema en las primeras horas de combate y fuego cruzado, que los extranjeros del Persépolis FC buscaban a toda costa la manera de abandonar el país cuanto antes. Todo ello con el espacio aéreo cerrado, lo que dificultaba todavía más encontrar una solución.

Ante la angustiosa situación, el club puso a disposición de los extranjeros que tiene bajo su paraguas un autobús para que, utilizando las carreteras que conducen al norte de Irán, pudieran salir del país a través de la frontera con Turquía, la vía que aportaba mayor seguridad dentro del miedo de estar varias horas circulando sabiendo que dos potencias militares como Estados Unidos e Israel tienen el territorio iraní en su objetivo.

La pasada noche Pepe Losada y otros tantos extranjeros pudieron respirar con mayor tranquilidad cuando fue una realidad haber abandonado un país asediado por los ataques y en el que se vieron en medio del terrorífico caos de Teherán pocas horas antes. Estuvieron en el centro de la diana con lo que eso conlleva.

Una vez en Turquía, el preparador físico gaditano gestiona los vuelos para poner rumbo a casa, que es su mayor deseo ahora mismo para reencontrarse y abrazar a los suyos, que lo siguen pasando mal hasta que no le vean verdaderamente de vuelta.

El futuro profesional de Losada en el Persépolis FC es ahora mismo lo menos relevante cuando la competición más importante a la que ha tenido que hacer frente es la de poner su vida a salvo, para lo que tambien hay que estar física y mentalmente preparado.