Pepe Losada, el gaditano que escapa del terror de Irán

Un gaditano en el epicentro de la guerra desatada en Irán con varios protagonistas, Estados Unidos e Israel, bombardeando el país. Un país en el que lleva desde el verano pasado Pepe Losada, un profesional de la preparación física de equipos de fútbol que pertenece al Persépolis FC y que, como tantos extranjeros que tratan de escapar del miedo de una guerra, gana tiempo al tiempo hasta estar a salvo.

Pepe Losada es un buen conocedor del fútbol iraní, en el que ha estado en varias etapas, pero nunca antes con un riesgo extremo como el actual cuando la 'competición' ha pasado del césped a las calles de Teherán, donde hay mucho más en juego que tres puntos.

El gaditano se encuentra actualmente, a mediodía de este domingo 1 de marzo, en un autobús que ha puesto a disposición de los extranjeros el club para el que trabaja. Con los cercanos misiles cayendo a sus espaldas, la expedición en la que va Pepe busca la frontera con Turquía como puerta a escapar de la guerra, lo que deben lograr en las próximas horas.

Como pieza clave del Persépolis FC, este gaditano tienen un gran nombre en el tradicional balompié iraní por su enorme labor como preparador físico. Han sido muchos los éxitos en el histórico equipo asiático hasta que las cuentas pendientes entre potencias del mundo le ha salpicado por completo.

Casi en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado de preparar una semana de trabajo junto al cuerpo técnico, a tener que hacer las maletas sin saber si es un adiós definitivo y dejando atrás compañeros, amigos y conocidos que buscan también otra suerte alejada de la muerte que siembra un conflicto bélico.

"Vamos dirección a la frontera con Turquía para salir por allí, el club nos ha puesto un bus a los extranjeros para salir del país", apuntaba a mediodía de este domingo a Diario de Cádiz un Pepe Losada que tiraba del temple y la calma que se pueden tener en estos momentos tan complicados. Se detiene un proyecto profesional pero avanza a paso firme hacia una vida segura fuera de Irán que, previo paso por Turquía, le traerá de vuelta a su Cádiz natal.

Su padre, el recordado futbolista del Cádiz CF Pepe Losada, confirma también a Diario de Cádiz que su hijo va en el autobús soñado por tantos extranjeros en suelo iraní para escapar del peligro. Tener que huir de la guerra no estaba en el proyecto de este preparador físico, que en verano llegó para tratar de aportar su granito de arena de cara a hacer más grande el fútbol en el país asiático. El balón se queda parado mientras Pepe Losada va sobre ruedas para ponerse a salvo buscando la paz en la cercana Turquía.

Pepe Losada estaba cumpliendo su segunda etapa en el Persépolis FC. En la primera, también con él al frente de la parcela física, su equipo alcanzó dos ligas, una copa y una supercopa en solo dos temporadas.