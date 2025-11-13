En Cádiz el Centro Fermín Salvochea estará abierto hasta 24 horas para que las personas sin hogar puedan pernoctar durante la borrasca

La Delegación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha activado un protocolo para las personas sin hogar ante la previsión de lluvias y fuertes vientos durante los próximos días. Con ello, el Centro Fermín Salvochea permanecerá abierto 24 horas hasta el próximo domingo, en función de las previsiones meteorológicas, para ofrecer refugio y que puedan pernoctar las personas sin hogar.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha señalado que “el objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas sin hogar durante este episodio de inestabilidad meteorológica”.

Para ello, el equipo de calle y los voluntarios de las entidades sociales que trabajan en el ámbito del sinhogarismo en la ciudad se encargarán de informar y acompañar a las personas interesadas hasta las instalaciones.

Asimismo, el Ayuntamiento ha dispuesto personal municipal en el Centro Fermín Salvochea durante las 24 horas, con asistencia especializada para atender las necesidades de este colectivo durante la activación del protocolo.

Desde Servicios Sociales se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de avisar a los servicios municipales o a las entidades sociales ante la presencia de personas que puedan encontrarse en situación de riesgo por las condiciones meteorológicas.

Para hoy jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala las 18:00 horas como la hora más crítica en lo que a lluvia se refiere. Respecto al viento, serán las 16:00 y las 20:00 horas los momentos más críticos, con rachas de 53 y 56 kilómetros por hora, respectivamente, según la web eltiempo.es.

La llegada a Cádiz de la borrasca de gran impacto Claudia se ha adelantado algunas horas y ya esta misma madrugada ha dejado lluvias en muchos puntos de la provincia. La reacción de la (Aemet) ha sido la de activar el aviso amarillo desde las 8:00 horas en todo el litoral gaditano, es decir, Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y costa atlántica de la Janda por el riesgo de precipitaciones acumuladas que podrían ser de hasta 20 litros en sólo una hora. Este aviso se suma al activado en la jornada del miércoles por fenómenos adversos relacionados con la intensidad del viento de componente suroeste

Según la previsión de Aemet, para el jueves 13 ya se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas de la mitad occidental de Andalucía, con tormentas ocasionalmente organizadas y rachas intensas de viento.

Aunque en un primer momento se esperaba la llegada de la borrasca para la tarde de este jueves, las lluvias se han adelantado y esta madrugada ya ha llovido en muchos puntos del litoral gaditano. Así la situación, Aemet espera desde las 6:00 horas de este jueves ya una probabilidad de lluvia del 100% en toda la provincia aunque en los análisis que realiza por horas y municipios, los mayores acumulados se esperan ya para la tarde.