Cádiz abraza a sus mejores hijos bajo la mirada de Carlos Díaz, su Regidor Honorario

Cádiz/Un auditorio repleto abrazó con sus cálidos y sostenidos aplausos en la tarde noche de ayer en el Palacio de Congresos a doce mujeres, hombres, colectivos y entidades que representan lo mejor de Cádiz desde este año 2024 al que ya le quedan tan pocos días, gracias a trayectorias de décadas. Pero por encima de todo brilló la figura de Carlos Díaz, el primer alcalde de la democracia, que es ya Regidor Honorario de la ciudad. Todo el público aplaudió en pie tras el tesoro de discurso de agradecimiento que pronunció su viuda, Iria Jesús de la Calle

A lo largo de una brillante gala de entrega los Hijos e Hijas Predilectos y Adoptivos y los representantes de los colectivos galardonados con la Medalla de Oro de la Ciudad transmitieron solidaridad, entrega, talento, trabajo, humor a raudales, pero sobre todo, amor, mucho amor por la ciudad que los vio nacer o que desde ese momento les acoge ya para siempre como a una, como a uno más de los suyos.

Tras la lectura por parte de la periodista Fátima Sánchez del acta del acuerdo del Pleno por el que los tres grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Cádiz (Partido Popular, Partido Socialista y Adelante Izquierda Gaditana), aprobaron por unanimidad la concesión de todos estos títulos, el primero en recoger la Medalla de Oro de la Ciudad fue el comisario provincial de la Policía Nacional, Santos Bernal Uceda. Se lo entregó el concejal Manuel Márquez, acompañado del alcalde Bruno García, quien asistió a todas las entregas junto al edil encargado de cada uno de los galardonados.

El comisario provincial expresó el profundo agradecimiento del cuerpo policial, que en esta 2024 ha cumplido 200 años; puso de manifiesto que se trata de un símbolo del cariño, del reconocimiento y la confianza que depositan a diario en sus agentes los gaditanos y se comprometió a que el galardón servirá de para cumplir todavía con mayor entrega su cometido. Por último, el comisario hizo una mención especial del ex subdelegado del Gobierno, José Pacheco, por haber elevado la propuesta cuando todavía estaba en el ejercicio de su cargo.

Foto de grupo de los Hijos e Hijas Predilectos y Adoptivos y de los representantes de los colectivos con Medalla de Oro de la Ciudad con los miembros de la Corporación. / Jesús Marín

Calor en la noche: "No puede faltar la implicación de las Administraciones Públicas"

María Palma Mení, presidenta de Calor de la Noche, fue la segunda en recoger la máxima distinción de la ciudad a un colectivo. Mení ensalzó la labor desinteresada y absolutamente imprescindible de los voluntarios y la profesional tarea de los trabajadores en la atención de las personas sin hogar en situación de calle. “Les atendemos como a iguales, por sus nombres, sin más, les escuchamos, lloramos con sus penas y nos reímos con ellos con sus alegrías”, dijo la portavoz del colectivo, quien hizo un llamamiento a las instituciones: “En esta tarea no puede faltar la implicación de las Administraciones Públicas de manera que hagamos el tándem perfecto”, dijo María Palma Mení. Le entregó el galardón el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero.

A continuación llegó el turno de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada, la Banda de Rosario de Cádiz. La misma que ha traspasado los límites de la Semana Santa gaditana, con su marcha Eternidad, que le llevó a protagonizar el vídeo promocional turístico de Andalucía que tanto éxito ha cosechado y ha colaborado en bandas sonoras como la serie El hijo zurdo, con un artista de la talla de C Tangana. La misma a la que algunos intentaron disuadir de que se empeñasen en lo que más querían, según recordó su vicepresidente, Sergio Figueroa Hedrera, quien recogió la Medalla de Oro de la ciudad de manos de la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo.

Con un sentido y divertido discurso de agradecimiento la Fiscal contra la Violencia de Género, Lorena Montero, hizo valer su vocación de gaditana desde mucho antes de ser nombrada Hija Adoptiva, “un título que llega al corazón”, proclamó. “Lo primero que hice cuando me destinaron a Cádiz fue empadronarme para poder llevar con orgullo en la matrícula de mi coche la CA de Cádiz”, contó, vocación que hizo extensiva al resto de su familia. Y es que el amor por esta tierra es algo genético que no deja de suscitar envidia: “Mi padre me dice que a los gaditanos se os debía de cobrar un impuesto por vivir en Cádiz”, bromeó. Ya en tono más serio dijo renovar con este galardón, todavía con más fuerza, su compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género.

“Su optimismo y compromiso definen su trabajo, y también el mensaje que busca transmitir: que hay esperanza, que hay soluciones, y que siempre existe alguien dispuesto a escuchar y actuar para ayudar a las personas que sufren, sobre todo a esas mujeres que sufren violencia machista y a sus niños y niñas”, proclamó en su presentación Fátima Sánchez.

Luis García Montero, David de la Cruz y el alcalde, Bruno García. / Jesús Marín

Con dos cuplés arrancó y bordó su discurso de agradecimiento Luis García Montero

Cuando parecía que fuera a iniciar un discurso solemne, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes se arrancó del tirón con un cuplecito: “Ya soy de Cádiz/ nunca lo hubiera imaginado/ Hijo Adoptivo, querido Falla, seré tu hermano/ Al final vivo en Madrid, fíjate que guasa, pero vengo a La Tacita y aquí me encuentro como en mi casa”, cantó el Premio Nacional de Literatura. Su compromiso e implicación con Cádiz y con la lengua española se plasmó en la organización del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en 2023, que resultó todo un éxito.

“Nada representa como Cádiz a este idioma nuestro de ida y vuelta que hablamos más de 520 millones de personas en el mundo”, dijo el también Premio Nacional de la Crítica, que conoció la ciudad y la Bahía de la mano de Rafael Alberti. “Cádiz es la concordia; no conozco ningún otro sitio donde el mar y la tierra se abracen más y mejor que aquí”, confesó. Recibió el galardón de manos del concejal de Adelante Izquierda Gaditana David de la Cruz. Antes, se despidió con otro cuplé: “El Kichi tuvo la idea/ y Bruno, que es buena gente/, un alcalde es como un padre, lo digo sinceramente/ dichosos hijos de Cádiz, todos ustedes son mis parientes”.

A continuación le tocó el turno a Isabel Benavente Fernández, una destacada pediatra y neonatóloga cuya trayectoria profesional y compromiso humano han dejado una huella imborrable en la ciudad. Desde el año 2003, Benavente ha desarrollado su carrera en el Hospital Universitario Puerta del Mar, dedicando su vida al cuidado de los recién nacidos y al bienestar de sus familias.

La doctora confesó que en el caso de su tercer hijo vivió el papel de madre de un niño en estado grave. “Por mi propia experiencia sé que no pudo estar en mejores manos”, dijo. “De manera que padres y madres tienen la garantía de que sus hijos van a recibir [en el Puerta del Mar] unos cuidados de máximo nivel”, resaltó,

La nueva Hija Adoptiva de Cádiz trasladó su profundo agradecimiento, sobre todo, a sus padres, a su marido, a los miembros de su equipo y a sus maestros. “Mis hijos me plantean que si yo soy Hija Adoptiva de Cádiz ellos ya serán Nietos Adoptivos de la ciudad”, bromeó. El teniente de alcalde José Manuel Cossi hizo entrega del galardón.

Y llegó el momento de los Hijos Predilectos, con Miguel Pelayo García Borbolla, Pelayo el de El Terraza, como pionero en la gala. Pelayo dio las gracias a toda la Corporación por haberle otorgado ese nombramiento, tuvo palabras de agradecimiento a todos sus clientes y amigos y menciones especiales para quienes ya no están, como Antonio Pérez-Sauci, Evelio Igunza o Emilio Trigueros, entre otros que gozan todavía de un comedor en su honor en El Terraza. Pero por encima de todos tuvo palabras de homenaje y de agradecimiento para Carlos Díaz, desde ayer Regidor Honorario de la ciudad. Le entregó su título el edil socialista Óscar Torres.

Paz Padilla, con Lorena Garrón y Bruno García. / Jesús Marín

Paz Padilla revolucionó al público y Koki Sánchez arrancó carcajadas con su romancero

Y a esto que le tocó del turno a la Hija Predilecta Paz Padilla, que haciendo gala de su desbordante sentido del humor y profesionalidad, nada más acercarse al atril organizó un gran revuelo anunciando la presunta presencia entre el público de otro Hijo Predilecto de la ciudad, ¡nada menos que Alejandro Sanz!. A partir de ahí la gaditana confesó que llevaba 55 años esperando ese momento y arrancó las carcajadas del público desgranando anécdotas de cuando era todavía más joven. Incluidas un par de ellas de contenido erótico-festivo protagonizadas junto a su marido cuando eran novios en las garitas de la Alameda y en el Castillo de San Sebastián... Paz Padilla defendió a muerte su acento andaluz, citando a Jesús Quintero, El Loco de la Colina, y ensalzó la energía que le da Cádiz incluso en los momentos más duros de su vida y su amor por la ciudad, sentimiento que prometió transmitir a su hija. Como no podía ser de otra manera, la humorista y actriz tuvo momentos de conmovedores recuerdos de su madre, de su marido y de su hermano, recientemente fallecidos. La concejala de AIG Lorena Garrón le hizo entrega de su nombramiento, acompañada, como no, de Bruno García.

Pelayo el de El Terraza, felicitado por el alcalde, Bruno García. / Jesús Marín

Ramón Velázquez divirtió y sorprendió y Juanito Villar cosechó aplausos por bulerías

El capataz Ramón Velázquez sorprendió a todos, quizá más a los más cofrades, con un divertidísimo discurso desprovisto de solemnidad ni de formalismos en el que desveló un secreto a voces: el origen de las humaredas ajenas al incienso y de aroma marroquí que salían de debajo de los pasos en los años 80 y 90 del pasado siglo. “Él entendió que su misión como capataz era la de dignificar al cargador. Ahí empezaron a llegar los uniformes, los ensayos durante todo el año, las convivencias y el vínculo de los cargadores con las imágenes que portaban”, recordó en su presentación Fátima Sánchez. También arrancó grandes carcajadas contando cómo tuvo que llamar al alcalde dos horas después de que le comunicara el nombramiento para que le aclarase si aquello era real o lo había soñado. Le entregó el título el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan José Ortiz.

Como era previsible Koki Sánchez, una de las grandes referentes del carnaval callejero y pionera en dar cabida a la mujer en la gran fiesta gaditana, agradeció con un desternillante romancero imposible de reproducir aquí por escrito su nombramiento como Hija Predilecta de la Ciudad. Lo mejor es que lo vean en vídeo. Entregó el título la concejala Helena Fernández

Juanito Villar, maestro en los cantes de Cádiz y Los Puertos, una de las figuras más admiradas del flamenco, que debutó con tan solo siete años para triunfar luego en los principales tablaos y festivales del país, cosechó un largo aplauso, al final por bulerías, después de manifestar estar muy orgulloso del nombramiento y de dar gracias a todos los gaditanos.

Cerraron la gala Mariló Rico y Nono García, interpretando El malecón de Cádiz, de Alejo Martínez.