Cádiz Abolicionista pide la dimisión de la concejala de Igualdad tras tres años de "inacción"

La paciencia de las intregrantes del movimiento Cádiz Abolicionista con la concejalía de Igualdad y la Fundación Municipal de la Mujer desde la llegada del nuevo equipo de Gobierno a la Alcaldía ha llegado a su límite. Así, este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niñas, sirve de marco a la organización para pedir "la dimisión" de la responsable de este área en el Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín.

Una fecha que tampoco es casual ya que el próximo jueves el equipo de Gobierno presentará en el Pleno municipal de septiembre una moción dedicada a esta efemérides donde, por un lado, propone impulsar la creación de un foro social dirigido a "coordinar actuaciones, aunar esfuerzos y optimizar recursos contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual" y, por otro, la ejecución del acuerdo plenario alcanzado con la anterior Corporación por el que se aprobaba "la adscripción del municipio de Cádiz a la Red de Municipios Libres de Trata con Fines de Explotación Sexual". Dos acciones absolutamente "insuficientes" para Cádiz Abolicionista que viene reclamando una serie de medidas, "las mismas desde hace tres años", a las que se les ha hecho "oídos sordos".

La desatención que denuncian es "más dolorosa", si cabe, ya que el actual gobierno del Partido Popular apoyó y defendió las políticas abolicionistas desde su bancada en la oposición durante el anterior mandato donde las posturas enfrentadas entre la concejala Lorena Garrón y la asociación eran públicas y notorias. De hecho, fue en un pleno municipal en el año 2021 donde salió adelante la adscripción de Cádiz a la Red de Municipios Libres de Trata con los votos a favor de PSOE y Partido Popular y la negativa de Adelante. "Entonces, concejalas como Maite González hicieron una encendida defensa de las posturas abolicionistas", recuerdan desde la entidad gaditana que apostilla que en estos tres años "no han hecho nada por dar curso a este acuerdo plenario, ninguna acción".

De hecho, el foro social incluido en la moción que se leerá en el Pleno este jueves carece de "concreción y perspectiva abolicionista" ya que no se hace ninguna mención a la prostitución, a pesar de que la explotación sexual constituye su principal motor. "En ningún momento se detallan compromisos de ejecución, recursos, ni indicadores que garanticen que este foro vaya más allá de un gesto simbólico. Presentar una propuesta que separa la prostitución de la trata, cuando la Organización de Naciones Unidas reconoce que la prostitución es uno de los motores principales de esta violencia, es motivo suficiente para pedir la dimisión de la actual concejala de Feminismo, Virginia Martín", explican desde Cádiz Abolicionista, integrado en el movimiento feminista a nivel estatal, considerando que la ciudad no necesita "foros vacíos" sino "medidas reales".

Las propuestas de Cádiz Abolicionista

En este sentido, desde hace tres años, la última vez hace unas semanas de cara a la preparación del 23S en Cádiz, Cádiz Abolicionista ha enviado a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz una serie de medidas concretas dirigidas a trabajar contra la Trata y la Explotación Sexual.

Ordenanza municipal de demanda cero y entornos seguros , que sancione a proxenetas y puteros, nunca a las mujeres.

, que sancione a proxenetas y puteros, nunca a las mujeres. Itinerarios de salida reales para mujeres en situación de prostitución : vivienda, renta puente, empleo digno y apoyo psicosocial especializado. En este sentido, se solicita la creación de una partida presupuestaria específica para mujeres en prostitución y víctimas de trata y una línea de ayudas municipales para mujeres que deseen salir del sistema prostitucional.

: vivienda, renta puente, empleo digno y apoyo psicosocial especializado. En este sentido, se solicita la creación de una partida presupuestaria específica para mujeres en prostitución y víctimas de trata y una línea de ayudas municipales para mujeres que deseen salir del sistema prostitucional. Ampliación del servicio de ALERTA , actualmente dirigido en exclusiva a mujeres víctimas de violencia de género, para que incluya también a víctimas de trata y prostitución. Además, se espera que el personal que atiende esté servicio tenga formación específica en violencia sexual, intervención en trata y trabajo social abolicionista.

, actualmente dirigido en exclusiva a mujeres víctimas de violencia de género, para que incluya también a víctimas de trata y prostitución. Además, se espera que el personal que atiende esté servicio tenga formación específica en violencia sexual, intervención en trata y trabajo social abolicionista. Atención de emergencia especializada, con personal sensibilizado y formado específicamente en prostitución y trata.

en prostitución y trata. Campañas de sensibilización dirigidas a la demanda, especialmente a adolescentes y hombres, que hagan visible que comprar sexo es violencia. Además se pide establecer colaboración con medios de comunicación locales para desmontar el mito de la “libre elección” y promover mensajes abolicionistas.

dirigidas a la demanda, especialmente a adolescentes y hombres, que hagan visible que comprar sexo es violencia. Además se pide establecer colaboración con medios de comunicación locales para desmontar el mito de la “libre elección” y promover mensajes abolicionistas. Creación de una Mesa Técnica, que integre a administraciones, entidades sociales, profesionales y movimientos feministas para coordinar acciones y evaluar resultados.

"Estas medidas son plenamente viables desde el ámbito competencial municipal, y no requieren más que voluntad política y compromiso real", recuerdan desde Cádiz Abolicionista que no ha visto cumplida la puesta en marcha de ninguna de estas medidas "tampoco este año" y, por contra, observan "una moción por parte del gobierno municipal que omite el problema central, la prostitución, elude compromisos verificables y transmite una preocupante falta de voluntad política para afrontar la explotación sexual en Cádiz", argumentan "la inacción" de la concejala de Igualdad por lo que piden su dimisión.