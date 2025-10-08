En busca del 'álbum de fotografías' de Cádiz

Más alla de las puestas de sol, del malecón, de su afamada luminosidad, de su innegable fotogenia, Cádiz tiene todavía muchos rincones y estampas por descubrir. Todas ellas, las imágenes más clásicas y las vistas que todavía sólo conocen los gaditanos, tienen cabida en la I Muestra Fotográfica Popular de la Ciudad de Cádiz, un proyecto que, de alguna manera, busca encontrar el álbum fotográfico de Cádiz mejor, si cabe, si está hecho por los propios gaditanos.

Un proyecto que el Fotocolectivo 35mm ha propuesto al Ayuntamiento de Cádiz, que ha abrazado la idea "con ilusión", según ha explicado la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, que junto al presidente de la entidad, Luis Merino, y varios de los miembros del fotocolectivo han presentado este miércoles la iniciativa abierta a la participación "masiva" de la ciudadanía mayor de edad.

Porque ese es el objetivo de este proyecto, "fomentar la participación ciudadana" a la vez que se estimula "la creatividad" y "la difusión del patrimonio cultural y social de la ciudad" a través de la fotografía. "Cuantas más personas participen, más completo" quedará este mosaico de visiones que los gaditanos, y los visitantes a nuestra ciudad, tienen sobre la propia Cádiz.

Así, se podrá utilizar "desde un móvil a una cámara de película" para realizar las "tres fotografías" que cada participante podrá presentar a una muestra que, aclaran, "no tiene premio", ni ganador, sólo el atractivo de que las imágenes seleccionadas se podrán ver durante la próxima primavera en un espacio al aire libre de la ciudad, posiblemente, "la plaza de España o el entorno de La Caleta", "o quizás los dos si la participación es amplia", baraja la responsable de Cultura.

La selección será realizada por un comité elegido por la organización que buscará "que las fotografías estén bien hechas" -aunque se precisa que pueden participar profesionales, aficionados, amateurs o lego en la materia- y que, en conjunto, ofrezcan una mirada "lo más variada posible" sobre Cádiz. "Así que dependerá mucho de lo que se presente", ha barajado Merino.

El plazo de entrega de los trabajos será del 9 de octubre al 30 noviembre para, ya en enero, proceder a la selección y que "a partir de la próxima primavera" se puedan exponer materializando así esta I Muestra Fotográfica Popular de la Ciudad de Cádiz, que ya nace con vocación de continuidad aunque a expensas de la participación en esta primera edición.

"Además -suman los organizadores- la idea es que estas imágenes también estén disponible en una muestra virtual a través de las redes sociales del fotocolectivo y del ayuntamiento".

Las bases para participar en la I Muestra Fotográfica Popular de Cádiz

1. PARTICIPANTES Podrán participar en la muestra todas las personas mayores de 18 años residentes o visitantes de Cádiz, sin distinción de nacionalidad. La participación es gratuita.

2. TEMÁTICA: “CÁDIZ CULTURA, fotografía De Cadi, Cadi”. Las fotografías deberán estar relacionadas con la ciudad de Cádiz, destacando su cultura, tradiciones, paisajes, gentes, vida cotidiana o cualquier otro aspecto que refleje su esencia, centrando especialmente su interés en las actividades recreativas y culturales.

3. REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS.

Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías.

Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.

Se aceptarán fotografías tomadas con cualquier tipo de dispositivo (cámara, móvil, dron, etc.).

Las imágenes deben enviarse en formato JPG con una resolución mínima de 300 dpi y un tamaño de 2.000 px por el lado más largo.

Las obras tienen que tener título y los archivos deben nombrarse con dichos títulos.

No se permitirán imágenes con marcas de agua, firmas o cualquier otro tipo de identificación de autoría.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor/a el archivo Raw para su comprobación.

No se aceptarán imágenes con contenido ofensivo, discriminatorio o que vulneren los derechos de terceros.

Las fotografías que no cumplan dichos requisitos serán descalificadas.

4. PRESENTACIÓN Y ENVÍO Las fotografías deberán enviarse a la dirección de correo electrónico act.fotocolectivo.35mm.cadiz@gmail.com con el asunto "I Muestra Fotográfica Popular de la ciudad de Cádiz". En el cuerpo del correo se incluirán los siguientes datos: Nombre completo de la persona participante. Teléfono de contacto. Correo electrónico. Título de cada fotografía. Declaración responsable de autoría y permisos de exhibición de las personas que aparezcan en las imágenes, en caso de ser necesario de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982. La fecha de inicio será el 9 de octubre y la fecha límite será el 30 de noviembre de 2025.

5. SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN Un comité formado por miembros de la Asociación Fotocolectivo 35mm Cádiz, fotográfos y fotográfas de la ciudad, y el Ayuntamiento de Cádiz, seleccionará las imágenes que formarán parte de la muestra, valorando la calidad artística, originalidad y adecuación a la temática. Las fotografías seleccionadas serán exhibidas en un espacio público de la ciudad y/o en una galería virtual accesible a través de la galería de Instagram del Fotocolectivo 35 mm Cádiz.

6. DERECHOS DE AUTORÍA Y USO DE IMÁGENES Los participantes mantendrán los derechos de autoría de sus fotografías. La organización se reserva el derecho de utilizar las imágenes seleccionadas para la promoción de la muestra en medios digitales, redes sociales y material impreso, siempre citando a autor o autora. No se permitirá el uso comercial de las fotografías sin la autorización expresa de autor o autora. Los o las participantes deberán garantizar la única titularidad de los derechos de autoría sobre la fotografía presentada al concurso y se responsabiliza de que no existan derechos de terceras personas sobre las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre la foto presentada a la Muestra. El autor o la autora se hace responsable de que sus imágenes cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en su caso, de disponer de los permisos necesarios para su difusión pública. La participación en la muestra implica la aceptación de lo establecido en dicha Ley.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Los datos personales facilitados por las personas concursantes serán tratados de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES La participación en la I Muestra Fotográfica Popular de Cádiz implica la aceptación total de estas bases así como de la selección del jurado. Cualquier situación no prevista será resuelta por la organización. Para más información, contactar a través de fotocolectivo35mmcadiz@gmail.com o visitar Instagram @fotocolectivo.35mm.cadiz.