El buque 'Juan Sebastián de Elcano' comienza ya su vuelta por el Atlántico norte, rumbo a Londres

El XCVI crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano encara su última etapa. El buque escuela de la Armada zarpó el domingo de su último puerto en el continente americano y ha iniciado su vuelta por el océano Atlántico norte.

Serán 22 días de mar hasta llegar a Londres, uno de los puertos destacados de este viaje. Y es que el Elcano visita la capital del Reino Unido por tercera vez en sus casi 100 años de historia. Allí estará del 1 al 5 de julio y están previstos distintos actos, como jornadas de puertas abiertas y jura de bandera civil durante su atraque en Thames Quay, West India Docks, en la conocida como Isla de los Perros, al este de la ciudad, según se indica en la web de la Embajada de España en el Reino Unido. La última vez que el buque estuvo allí fue en 2011.

Atrás quedan siete puertos de América. Tras zarpar de Cádiz el 13 de enero y hace escala en Las Palmas de Gran Canaria, el bergantín goleta llegó a Fotaleza (Brasil) el 11 de febrero. Desde entonces ha pasado porSanto Domingo (República Dominicana), Manzanillo (México), San Diego (EEUU), Balboa (Panamá), New Orleans y Boston (EEUU), donde ha estado entre el 5 y 9 de este mes.

Bienvenidos a Boston! ⚓USS Constitution and her crew members welcome the Spanish Navy training ship Juan Sebastián de Elcano to Boston during one of their scheduled port visits!#USSConstitution pic.twitter.com/56XNt5mRaD