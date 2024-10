Bruno García saca los colores a la oposición por el préstamo a los bancos

Cádiz/"La tienen de mármol, políticamente hablando". Así de rotundo se ha mostrado el alcalde de Cádiz, Bruno García, ante las críticas de la oposición a su decisión de pedir 27 millones de préstamo a los bancos para poner en pie tres proyectos que considera relevantes para la ciudad, cuando "a tres meses de las elecciones el equipo de Gobierno anterior pidió 48".

"Me sigue sorprendiendo el grado de cinismo que tienen los dos partidos", ha lamentado el primer edil que, además para Adelante Izquierda Gaditana, también ha cargado palabras contra el PSOE sin entender "cómo se puede hablar de no vender el parque público y hacer un proyecto como Navalips con el que, ojo, estoy completamente de acuerdo y vamos a apoyar".

Así, sacándole los colores a una y otra formación, el responsable de la ciudad ha defendido la nueva deuda con los bancos en vistas a acometer sus proyectos en avenida de Astilleros, Cementerio y Puertas de Tierra. "Proyectos que yo confío que, cuando estén hechos, tanto PSOE como Adelante se van a alegrar, porque son buenos para la ciudad", ha valorado García que confesaba que días antes de su anuncio, "en los pasillos, nosotros nos preguntábamos qué iba a decir la oposición, qué opciones tenían (de crítica), porque les dejábamos pocas en vistas de que habían hecho lo mismo, bueno, lo mismo no, ellos lo habían anunciado, hicieron una acción política, pero no, a lo mejor es que 27 millones les parece mal porque es poco", ha ironizado.

También cuestiona Bruno García la manera en que sus oponentes políticos presentan a la opinión pública su determinación. "Dicen, han pagado a los bancos, han reducido la deuda pagando a los bancos; cuando el alcalde anterior se vanangloriaba de que reducía la deuda, ¿pero a quién le pagaban la deuda?, a los bancos, ¿no? Y esos 48 millones, ¿a quién se los iban a pedir? A los bancos, ¿no? o, ¿qué iban a hacer un escote entre los presentes?", ha satirizado tirando de hemeroteca y lamentando la "incoherencia" que han demostrado AIG y PSOE "que cuando ellos llevaron su intención a Pleno estaba bien y si lo hacemos nosotros, está mal".

Esta no es la única contradicción en la que ha caído la oposición en estos días. Así, el alcalde ha hecho referencia a la reciente visita de Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, "donde apostó por blindar el parque público de viviendas para que no se pueda vender". "Lo dice y dentro de dos semanas vendrá aquí el proyecto Navalips, con el que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero en el que todas sus viviendas (un total de 800) se ponen a la venta", ha exclamado el mandatario de San Juan de Dios que, además, ha aprovechado para avanzar que en unos días convocará un Pleno Extraordinario para sacar adelante este proyecto de Zona Franca que, ha insistido, "cuenta con el respaldo total de Ayuntamiento, es más, les adelanto que votaremos a favor, PSOE también y no sé lo que hará Adelante Izquierda Gaditana, aunque ya se mostraron a favor al inicio de este proyecto, y sigue siendo el mismo".