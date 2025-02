"Bruno García ha rechazado pedir a la Junta un plan de rehabilitación para Cádiz"

El PSOE ha planteado en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de este jueves elevar una petición a la Junta de Andalucía para poner en marcha en la ciudad un nuevo plan de rehabilitación similar al que se desarrolló en los 90 del siglo pasado y principios del XXI que no solo se limite además al casco histórico sino que abarque toda la ciudad. Una propuesta que no ha salido adelante al presentar el PP una enmienda de sustitución que elimina esa petición a la administración autonómica.

“Es vergonzoso que el alcalde rechace pedir a la Junta un plan de rehabilitación para Cádiz”, ha valorado el portavoz socialista, Óscar Torres, tras ver tumbada su propuesta, que entendía este edil porque en materia de vivienda "una pata importante es la construcción de vivienda pública, pero también lo es la rehabilitación de los edificios que no están en mejores condiciones".

“Cádiz tiene una necesidad urgente de contar con un plan ambicioso en materia de rehabilitación", ha defendido Torres, recordando que el único plan de rehabilitación de viviendas en la ciudad lo lideró la Junta (en tiempos del gobierno socialista) "con una inversión de 208 millones de euros que permitió la rehabilitación de más de 12.600 viviendas y acabar con la infravivienda en el centro histórico". "Desde entonces no se ha vuelto a hacer nada y el alcalde sigue mirando hacia otro lado cuando tiene la oportunidad de exigirle a Moreno Bonilla que cumpla con sus competencias”, afea el portavoz socialista, que no entiende que ante la moción propuesta "el PP presenta una enmienda de sustitución en la que no le exige nada a la Junta”.

Ha intentado el PSOE, sin éxito, que el PP modificara su enmienda a adición en lugar de sustitución, criticando finalmente Óscar Torres "el absoluto conformismo por el que se niegan de manera sistemática a negar nada a la Junta de Andalucía".

La moción que sí ha salido adelante, la que ha presentado el PP en sustitución de la propuesta socialista, insta a la Junta de Andalucía "a que continúe y refuerce las convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, asegurando su continuidad en el tiempo y la asignación de recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población". Además, el grupo popular ha incorporado en esa enmienda que ha aprobado con su mayoría absoluta (y con la abstención del resto del arco plenario) que el Ayuntamiento siga con el plan de rehabilitación del interior de las viviendas de Procasa que ya ha ejecutado una primera fase de 1 millón de euros a la que se va a sumar una segunda.