Bruno García: "Queda por hacer un simulacro de tsunami muy importante en Varela, esto no acaba aquí"

Ante la preocupación de la ausencia en la participación en el gran simulacro celebrado este jueves en Cádiz de numerosos centros educativos, fundamentalmente los que se encuentran en Extramuros junto al mar o incluso en primera línea de playa, Bruno García, alcalde de Cádiz, confirmó que se van a realizar simulacros localizados y selectivos como el que se hizo en el Estadio y en el casco histórico el pasado año, cuyos colegios han repetido. “Queda uno muy importante en la zona de Varela, en el que ya estamos pensando, para el entreno de los colegios y también de toda la ciudad, pues hay que hacerlos de forma constante. De nada serviría si esto acaba aquí”. El alcalde ha insistido en la importancia de afrontar con frecuencia estos ejercicios preventivos porque "los niños que lo han hecho hoy no son los niños del año que viene, por lo que debemos tener esa continuidad porque lo que podamos hacer ahora, eso sí está en nuestra mano y es tiempo de prevención y entrenamiento".

En total han participado en el evento un total de 2.539 escolares y estudiantes que han formado parte del denominado plan de evacuación horizontal, que es caminar hacia el lado opuesto de la costa hacia una zona segura, con un tiempo récord de actuación "de dos minutos y medio de desalojo de los colegios y un tiempo de llegada a la plaza de Mina y San Antonio de 9 minutos", ha desgranado Antonio Sanz. Un ejercicio exitoso "gracias al trabajo previo con ellos, porque los niños de hoy salvarán vidas mañanas".

Mientras que el alumnado del CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II-María Milagrosa se reunieron en la Plaza de San Antonio, los del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazaron también en evacuación horizontal hasta la Plaza de Mina. A cada uno de los colegios le asignaron un espacio en estas plazas, que será el espacio real en caso de tsunami.

Para la puesta en marcha del simulacro se han puesto en marcha más de 1.000 operativos de los servicios de emergencias, 500 edificios públicos, nueve centros educativos, dos hoteles, el Parador de Cádiz, diferentes centros de la administración pública que han sido desalojados, y varias empresas que este jueves se han metido en el papel de que un desastre natural como el de 1.755 arrasaba la ciudad.