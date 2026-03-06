Bruno García: "Pronto, muy pronto, podremos firmar el convenio para el nuevo hospital de Cádiz"

Con la prudencia de quien no se quiere arrojar un anuncio "que corresponde a las tres partes", pero con "la ilusión" que le provoca la, aparente, materialización de la noticia, el alcalde de Cádiz valora el acuerdo entre Junta de Andalucía y Gobierno de España torno a la construcción en la ciudad del esperadísimo nuevo hospital regional.

"Creo que cuando se produzca debemos ser las tres partes las que lo anunciemos, pero lo que sí tengo que decirles es que existe una lealtad institucional para llegar al mismo punto, que es la construcción del hospital de la ciudad de Cádiz. Estamos en ese contexto y, pronto, creo que las tres partes podremos confirmarles más detalles", ha explicado el primer edil tras la publicación en este periódico que Ministerio de Hacienda y Gobierno andaluz, después de cinco meses de incertidumbre, han salvado el principal escollo que les impedía firmar el convenio para la cesión del suelo destinado al equipamiento sanitario. Un obstáculo que no era otro que el plazo de ejecución del proyecto del hospital que, finalmente, se queda en los ocho años propuestos por la ministra María Jesús Montero, un periodo mucho más corto que los "diez o doce años" que barajaban desde la Consejería de Sanidad.

Así, y aunque el alcalde asevera que la fecha de la rúbrica "no la tenemos aún", sí puede asegurar que "será pronto, muy pronto". "El dónde se firme -dice García que en su día ofreció el propio Consistorio gaditano- me da exactamente igual, estamos sólo en el punto de que lo que queremos es que ese hospital venga a la ciudad y, en ese sentido, y como partícipe de esa negociación de manera directa, les puedo decir que la voluntad de las tres partes es inequívoca".