Bruno García: "Para las personas sin hogar en Cádiz hemos puesto más medios y los vamos a seguir poniendo"

La muerte en casi menos de 48 horas de dos ciudadanos que vivían en las calles de la capital gaditana ha puesto de nuevo en la conversación pública la situación de las personas sin hogar que habitan en Cádiz. Así, si la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado durante la mañana de este viernes una concentración donde pedían más recursos para este colectivo, desde el Ayuntamiento de Cádiz el alcalde ha asegurado que desde que su equipo está en el Gobierno se han puesto "más medios y se van a seguir poniendo hasta que nos vayamos".

De esta forma, Bruno García ha repasado las acciones que han realizado a favor de las personas si nhogar, desde las más recientes, como la habilitación en los días de borrasca "de la planta de abajo del centro Fermín Salvochea", hasta los proyectos que se han puesto en marcha para pasar "de 20 camas temporales, que es lo que teníamos, a 80 permanentes".

Así, el primer edil ha recordado una serie de iniciativas en marcha aunque, cierto es, algunas de ellas todavía no contribuyen a paliar la situación de las personas sin hogar que viven en la ciudad. Acciones como la reforma del albergue municipal de la plaza Macías Rete (cerrado actualmente), la construcción del centro de la calle Soledad (en proceso), los hogares de la calle Setenil y la conversión en permanentes de las 20 camas temporales que se tenían en la pensión destinada a personas sin hogar.

"El censo actual de personas sin hogar en Cádiz es de 117 personas. De esta cifra a 20 camas el camino es largo, pero creo que puede ver cualquiera que de esa cifra a 80 algo se ha avanzado", ha defendido el alcalde que también ve como una oportunidad de mejora el cumplimiento del contrato del actual servicio de asistencia en la calle. "Ya les anuncio que cuando se termine el contrato en noviembre de este 2026 haremos un nuevo pliego más reforzados, con más medios, más servicios y más capacidad. Además, a nadie se le escapa que en todos los nuevos espacios que estamos haciendo requerirán de más personal por lo que desde el Ayuntamiento se hará un esfuerzo importante en el aspecto de recursos humanos", ha sumado.

"Desde que hemos llegado no hemos hecho otra cosa más que crecer en medidas, espacios e inversión y este camino no va a parar. Por supuesto hacen falta más recursos, y los hemos puesto, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que estemos en este Ayuntamiento", ha culminado Bruno García.