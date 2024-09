Bruno García: "Me ha dado mucha pena que el Salón Manga de Cádiz no se haya podido hacer este año"

Cádiz/Han revisado "diferentes sitios", se han explorado "distintas posibilidades", pero no se ha conseguido encontrar una solución para el Salón Manga de Cádiz (Femanca) 2024, que ha visto suspendida la edición que debería haber comenzado el 13 de septiembre por quedar desierta la licitación del pliego dedicado a la parte principal de su montaje.

"Me ha dado mucha pena que no se haya podido celebrar este año. Pero lo hemos intentado, la concejala Gloria Bazán ha hecho un esfuerzo enorme, pero no ha sido posible", ha lamentado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha recordado que él mismo vio nacer esta iniciativa en su etapa como concejal del gobierno de Teófila Martínez y que ha contemplado "su evolución" y su "enorme éxito" en estos años.

Así, tras la imposibilidad en el colegio San Felipe Neri, el enclave donde estaba prevista su celebración, de encontrar acomodo para el Salón Manga en otras fechas de este año, desde el Ayuntamiento se reconoció la "imposibilidad" de encontrar un espacio municipal "habilitado para más de 5.000 personas". "Las naves de los depósitos de Tabacalera todavía no están y el castillo de San Sebastián no está ahora para un evento de estas características", ha reconocido el primer edil que también ha asumido que es el fracaso del proceso de licitación el que ha "retrasado todo el proceso" y ha dado al traste con la edición de este año de Femanca.

Sin embargo, lo que no ha aceptado Bruno García son las críticas que le han arrojado desde Adelante Izquierda Gaditana, teniendo en cuenta que "con ellos en el gobierno" la edición de 2022 del Salón Manga tampoco pudo celebrarse. "Y además argumentaron que fue por razones técnicas... Razones técnicas también son éstas, ¿no?", se ha preguntado García que entiende que en Adelante "también se estarán haciendo esa crítica a sí mismos"