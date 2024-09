Cádiz se queda sin su Festival Manga 2024 por otra licitación desierta

Cádiz/El Festival Manga de Cádiz (Femanca) no podrá celebrar su edición 2024 tras haber quedado desierta la licitación del contrato que contemplaba la mayoría de los alquileres y servicios del evento, incluyendo las carpas, los módulos y los escenarios. Se trata de un nuevo escollo en los procedimientos iniciados desde el Ayuntamiento de Cádiz que ya acumula otras idénticas resoluciones como ha ocurrido con el proyecto de ejecución del pabellón Portillo o, hasta dos veces, la agencia de viajes para la Fundación Municipal de Cultura.

Femanca, cuya edición 2024 estaba prevista para los días 13, 14 y 15 de septiembre en el patio del colegio San Felipe Neri, ya tenía hasta su cartel anunciador, obra de Victoria Pascual Márquez, cuya obra se presentó en el salón de Plenos del Ayuntamiento a principios del pasado mes de junio.

Sin embargo, este cartel no tendrá función ninguna este año puesto que el Festival Manga no se celebrará tampoco en ninguna otra fecha de este 2024 ya que, según explican desde el Consistorio gaditano en una nota, no se han encontrado días disponibles en "espacios capaces de albergar a la cantidad de jóvenes que mueve este evento".

De esta forma, según ilustran desde el Ayuntamiento, tras quedar desierta la licitación del contrato, se convocó al comité organizador del Femanca (donde están incluidas varias asociaciones) para ver la posibilidad de aplazar el evento a otra fecha. En dicha reunión, tras evaluar las fechas de otros eventos manga, los eventos organizados por las propias asociaciones y la exposición de motivos de cada integrante del comité organizador, se decide que la mejor opción es aplazarlo a los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Al trasladar esta decisión al colegio San Felipe Neri (espacio en el que se viene celebrando el Festival Manga de Cádiz desde hace años con gran éxito), el centro educativo comunica al Ayuntamiento la imposibilidad de realizar el evento en estas fechas ofreciendo como alternativa los días 27, 28 y 29 de diciembre.

La propuesta del colegio fue debatida en una nueva reunión del comité organizador aunque por unanimidad se considera que esta fecha no es la idónea ya que sería difícil que vinieran tiendas especializadas al estar centradas en sus ventas de Navidad y Reyes Magos. Por otro lado, aseguraron que las asociaciones participantes tienen en esas fechas otros eventos propios y que, además, no contarían con voluntarios suficientes en esas fechas navideñas festivas para organizar este tipo de actividad.

Una vez que se consideró inviable diciembre de 2024 se debatió entre dos opciones para el próximo año 2025. Por un lado, el 25, 26 y 27 de abril de 2025 (tras la Semana Santa, al igual que el pasado año) o en octubre de 2025 (fecha habitual del evento).

La primera se consideró en un principio una buena opción aunque finalmente fue descartada al coincidir con el Salón Manga de Granada, una competencia fuerte en la que además estarían presentes dos de las asociaciones que integran el comité organizador del Femanca. Por tanto, se ha decidido que la edición de 2025 se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre en el colegio San Felipe Neri.