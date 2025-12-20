Bruno García: “No hacemos la Navidad para que vengan a visitarnos, sino para Cádiz”

El alcalde Bruno García no cuenta todavía con datos objetivos para valorar si Cádiz se ha incorporado al circuito turístico nacional de ciudades navideñas, pero lo que sí tiene muy claro es que la programación que ha realizado su equipo de Gobierno para estas fechas no tiene como destino el visitante “sino el gaditano”.

“Es evidente que en estos días estamos observando un mayor número de personas en la ciudad, pero quiero dejar una cosa clara, la Navidad no la hacemos para que vengan a visitarnos, la hacemos para Cádiz. Para que los gaditanos y gaditanas dejaran de decir frases al estilo, me voy a tener que ir a otro sitio para ver la Navidad”, asegura el primer edil.

Con todo, el servidor público tampoco desprecia al turismo. “Si vienen, fenomenal, que al comercio y a la hostelería le va a venir de lujo”, apunta el regidor que insiste en recalcar que “esta Navidad –con una notable mayor inversión en luces y programación que la del equipo de Gobierno anterior– es para Cádiz y la inversión la hacemos para Cádiz”.

“Esta ciudad no se mueve ni en el tema navideño, ni en el cultural, ni en el de eventos, para darle un atractivo a terceros, eso es un complemento. El objetivo, la prioridad, de nuestro equipo de Gobierno es hacer una ciudad más amable para los gaditanos. También en lo que respecta a la Navidad, claro, porque estamos convencidos que la Navidad es importante para los gaditanos. y así nos lo están trasladando”, asevera.

En estos mismos términos también se pronuncia la teniente de alcalde de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento, Beatriz Gandullo, que asegura que cuando el nuevo equipo llegó a San Juan de Dios tenía “muy claro” que la Navidad “era una campaña que había que recuperar , una campaña que necesitaba inversión y una campaña que se piensa para que tenga un retorno en la actividad económica y en términos de empleo de esta ciudad”. “Y así es como se trabaja y el resultado creo que lo está dando”, opina.

Esta impresión le ha sido corroborada por el sector en estos días en los que se ha celebrado la mesa del Turismo y del Comercio de Cádiz. “En este contexto, los empresarios que la conforman, del sector hostelero, comerciantes, artesanos..., nos han hecho extensiva la satisfacción que supone vivir esta época porque es una festividad pero, no olvidemos, es la campaña comercial más importante del año”.

Valoración que para Gandullo es “muy satisfactoria” porque es conocedora de que “se están jugando gran parte de sus ingresos del año”.