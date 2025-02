Bruno García, sobre las inversiones en Cádiz: "Algunos ven mejor que haya ruina"

La construcción de la pérgola de Santa Bárbara es una obra que levantó polémica en su construcción y que le ha seguido acompañando hasta ahora por los problemas de ocupación que ha tenido, por el deseo de derribarla que llegó a manifestar el gobierno de José María González Kichi, por los problemas burocráticos que hicieron que el seguro no se hiciera cargo de los incendios, y ahora por el elevado coste que va a tener su arreglo integral.

¿Hace bien el Ayuntamiento arreglando la pérgola, devolviéndola a su estado original, invirtiendo casi 1 millón de euros para darle una nueva oportunidad, tras el fallido intento de esta primera década de vida? "Parece que algunos ven mejor que haya ruina", ha respondido el alcalde, visiblemente contrariado por las críticas de la oposición respecto a los proyectos y planes que afronta el Ayuntamiento.

Respecto a la pérgola de Santa Bárbara ha recordado el alcalde que en ese espacio "lo que había era un parking, y de un parking se generó un espacio subterráneo para aparcamiento, también para muchos residentes que estaban allí; y sobre el parking se creó un espacio y se generó un concurso de ideas, muy alabado además por aquel entonces". El problema vino, a su juicio, a partir de 2015, "cuando llegó el gobierno anterior y lo dejó caer".

"Me parece muy llamativo que la gente prefiera dejarlo caer a cuidarlo", afirma Bruno García. La ruina mejor que la vida y los nuevos usos. "En Santa Bárbara lo que había antes era un parking y un muro. Y ahora tenemos el Campo de las Balas, un parking. Náutica por lo visto es mejor que esté en ruinas. Y Valcárcel, por lo visto, es mejor que esté en ruinas", ha enumerado García en relación a tres proyectos en los que trabaja su gobierno y que ha recibido el rechazo de la oposición. "No lo entiendo, la verdad", ha reconocido el alcalde.

"Yo no digo que haya personas que no les gusten las cosas, que me parece muy razonable. Lo que me llama la atención es que tanto critiquen los que han tenido la oportunidad de hacer las cosas y no las han hecho. A mí me parece bien que haya todo tipo de gustos, que a uno le guste más y a otros les guste menos, que a uno le parezca que es mejor que haya otra cosa o que es mejor que no haya nada, eso es absolutamente legítimo. Lo que a mí me llama la atención es que justo los que han tenido ocho años para arreglar cosas de la ciudad son los que se oponen ahora a todo. Eso me llama la atención", ha confesado Bruno García para intentar matizar su posicionamiento o valoración.

La incongruencia de la oposición

A estas críticas une una segunda reflexión el alcalde, relacionada con cierta incongruencia entre lo que PSOE y AIG han realizado cuando han estado al frente de las administraciones y lo que ahora defienden o manifiestan. Así, en primer lugar, ha querido recordar que en Valcárcel estaba contemplado un hotel "porque el equipo de gobierno del Partido Socialista de Diputación decidió hacer un hotel allí y lo vendió por 6 millones de euros que dijo que iban para la Viña y no". Y en segundo lugar, ha remarcado que fue el gobierno de Adelante Cádiz el que decidió "sacar la edificabilidad del hotel y ponerla en el parking de Valcárcel". "Y me van a contar los que están en la oposición ahora que se van a llevar las manos a la cabeza y van a decir que no se haga un hotel en Valcárcel", ha añadido.

"¿Quién decidió que vaya un hotel en Valcárcel?", se pregunta Bruno García. "El equipo de gobierno anterior", responde él mismo en alusión al proyecto hotelero pendiente de construir en las antiguas pistas deportivas de Valcárcel, que hoy sirven de aparcamiento público. "Lo que sí ha hecho este equipo de gobierno es tirar la nave trasera del edificio para generar un nuevo espacio en la ciudad. El equipo de gobierno del Partido Popular haciendo una plaza pública en La Viña y el gobierno anterior haciendo un hotel en La Viña", ha asegurado defendiendo el trabajo que el Ayuntamiento está realizando en esos espacios de la ciudad.