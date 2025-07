Bruno García: "En vez de caer en el insulto fácil, Óscar Torres bien haría en buscar soluciones al tema del hospital de Cádiz"

Las declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz en las que acusaba a Bruno García de ser "el pagafantas" del Partido Popular por su propuesta de que el municipio compre el suelo para que la Junta construya el futuro hospital regional, no han sorprendido "en absoluto" al alcalde de Cádiz, que recomienda a Óscar Torres que abandone "el insulto fácil" y busque "soluciones" para desatascar el proyecto.

"Las críticas del PSOE no me sorprenden en absoluto. Este año se cumplen 30 años desde que los gaditanos les dijeron que no los querían. Su fórmula ha sido siempre la misma,: la del insulto, el cinismo y a Cádiz ni agua", valora el primer edil que tacha a los socialistas de aplicar ouna perversa receta: "Soluciones ninguna y sí muchos bloqueos". "El portavoz de los socialistas bien haría, en vez de caer en el insulto fácil, en buscar soluciones al tema del hospital y tratar de remar con su partido para desbloquearlo", ha recomendado.

El responsable de la ciudad vuelve a recordar que el PSOE "tuvo la oportunidad" de hacer el hospital "durante muchos años", pero "renunciaron al proyecto" y anima a los socialistas a "resarcir su inacción pensando en el bien de los gaditanos y no en el de su partido".

La propuesta del alcalde para el hospital: "Solución y desbloqueo"

El propósito de enmienda que Bruno García prescribe a la oposición se cristaliza en un apoyo a su propuesta, la de que el Ayuntamiento adquiera el suelo de Zona Franca a través de la compra del aprovechamiento de este inmenso terreno para la construcción de viviendas, se calcula que unas 200, además de ceder el suelo restante a la Junta para la construcción del nuevo hospital. Una propuesta que, según describe, ofrece dos vías esenciales: "Solución y desbloqueo".

"Lo que hemos puesto encima de la mesa es una solución que aporta viviendas para la ciudad y, además, desbloquea la puesta a disposición del suelo a la Junta para que cumpla su compromiso de construir el hospital", explica el alcalde de Cádiz que opina que "desde el minuto uno" ha intentado "buscar soluciones viables aportando diversas propuestas a la Zona Franca, que han sido rechazadas".

"Ellos siempre habían manifestado públicamente que si se les ponía encima de la mesa el dinero, venderían el suelo. Pues bien, esto cumple con sus pretensiones porque el Ayuntamiento se haría con esos terrenos en los que, además, podríamos construir 200 viviendas muy necesarias para la ciudad abonando 12 millones que saldrían del préstamo de 19,7 millones que vamos a pedir para realizar diversos proyectos en la ciudad", argumenta el servidor público que llevará al próximo Pleno la propuesta del nuevo crédito.