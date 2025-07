El alcalde de Cádiz "se ha convertido en el pagafantas" del Partido Popular, según el PSOE

"Ya, indisimuladamente, Bruno García se ha convertido en el pagafantas, no sólo de la Junta de Andalucía, sino del Partido Popular". Con estas palabras, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, no sólo ha valorado la decisión del responsable de la ciudad de pedir un préstamo para comprar el suelo de Zona Franca para la construcción del futuro hospital regional, sino que también hace caer en la cuenta de que la cantidad (4,6 millones de euros) destinada a completar la financiación del nuevo pabellón Portillo incluida en este crédito "se parece demasiado a los 5 millones que Diputación iba a aportar a este proyecto".

Así, un día después de los anuncios de, por un lado, la amortización de buena parte de la deuda contraída el pasado año y, por otro, de un nuevo endeudamiento de 19,7 millones de euros, el PSOE gaditano arroja sus dudas sobre las inversiones planteadas por el Gobierno municipal. Comencemos por el hospital. Torres continúa dudando de la intención de la Junta de Andalucía de levantar el nuevo centro sanitario, puesto que el plan ideado por el alcalde de introducir en el suelo de CASA -de uso exclusivamente hospitalario con el PGOU en la mano- una pastilla destinada a vivienda "retrasaría en unos 3 o 4 años la construcción del hospital". Un periodo temporal que el portavoz socialista marca fijándose en lo que está ocurriendo muy cerquita, en Navalips.

"Lo que Bruno García plantea para el solar del hospital es una redistribución de los usos de la parcela, algo muy parecido a lo que se ha tenido que hacer en Navalips, una reparcelación interna del espacio, un PRI. Y si pensamos en cuándo se empezó administrativamente a trabajar en el tema de Navalips, pues nos vamos a, prácticamente, hace 3 años y, todavía, no se ha empezado la obra. Y se entiende, porque esa redistribución de los usos es un procedimiento jurídico muy complejo, que necesita pasar muchos filtros, que necesita una cantidad de informes de diferentes administraciones. No va a tardar nunca menos de 3 o 4 años", sostiene Torres que todavía no logra comprender "que si, como dice la Junta, va a poner 500 millones para la construcción del hospital, ¿por qué no pone los 12 millones del suelo". "Y, no, no nos vengan con que en los proyectos de la Junta otras administraciones ponen el suelo, eso se desmonta fácilmente con la Ciudad de la Justicia de Granada, con la de Sevilla y, bueno, con la de Cádiz, que la ciudad le regaló el suelo y ahí está, sin un ladrillo puesto", ha criticado.

Pero, además, en opinión de los socialistas, el alcalde de Cádiz "no sólo endeuda ilegítimamente a la ciudad con el único objetivo de salvarle la cara a su partido y a la Junta de Andalucía", sino que también sospechan de que Bruno García "tampoco ha tenido la capacidad de convencer a la Diputación Provincial de que cumpla con Cádiz".

El recelo de Óscar Torres se basa en la "sospechosa" cantidad de 4,6 millones de euros del nuevo préstamo que, según aseguró el primer edil este martes, iría destinada a completar la financiación del pabellón Portillo. "Dos años lleva diciendo el alcalde de Cádiz que la obra del Pabellón costará 15 millones de euros y que, efectivamente, tiene 10 millones de euros ya reservados para este proyecto. Si recuerdan, los 5 restantes los iba a poner Diputación Provincial de Cádiz, primero, con un famoso protocolo que firmó Diputación y el Ayuntamiento y que nosotros denunciamos que era papel mojado y que ellos tuvieron que reconocer, y que luego pasó a un convenio plurianual, pero el caso es que no hay firmado absolutamente nada", ha reflexionado Torres al que "algo no le cuadra" en la nueva inversión anunciada para el polideportivo que lleva años clausurado. "14,6 millones, que es lo que al final parece que pone el Ayuntamiento en el Portillo, es una cantidad que se queda muy cerquita de los 15 millones de euros que decían que iba a costar; así que, llegados a este punto, surgen varias dudas, ¿cuánto va a poner Diputación? ¿de 5 millones pasa a 400 mil euros? ¿O es que ahora el Portillo, que a principios de febrero se firmó el contrato para la redacción del proyecto de ejecución, ya no cuesta 15 millones de euros?", arroja las dudas el portavoz socialist.