Bruno García, alcalde de Cádiz: "La realidad es que el programa educativo es el mismo en la pública que en la concertada"

Cádiz/Aunque el alcalde de Cádiz no ha querido entrar a valorar el reciente informe sobre la Educación Pública en la capital gaditana elaborado por el sindicato Ustea -un documento donde se muestra que no se están publicando muchas plazas vacantes de colegios públicos, con lo que se impide la matriculación-, Bruno García sí ha dejado claro que no entiende "por qué para reforzar la educación pública haya que estar señalando siempre a la concertada". De hecho, incluso no ve el menoscabo en el derecho a elegir de las familias si en zonas de Cádiz no hay plazas disponibles de centros públicos y sí de concertados.

"La realidad es que el programa educativo es el mismo en la pública y en la concertada. El programa es el público, el aprobado por la Junta de Andalucía, la formación es la misma, por eso está concertada, porque cumplen unas condiciones", ha argumentado el primer edil que, de paso, arremete contra Adelante Izquierda Gaditana que "toma el camino de señalar a la otra parte, la educación pública es buena si se va contra la concertada". " Y hay otro camino, que es el nuestro, de que la educación pública es buena per se, y además la concertada también forma parte del sistema educativo público", ha explicado en la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno Local de este viernes.

"Lo que nosotros proponemos es que la educación pública esté fuerte, reforzarla, darle visibilidad, y que la concertada tenga su espacio, no entiendo que se señale con ese tipo de sectarismo, porque se está señalando a la Palma, a Mirandilla, a Salesianos, a Carmelitas... Hay muchos gaditanos que su educación ha sido concertada, de hecho, dos tercios", ha proseguido el alcalde que tampoco ve que que por la situación especialmente delicada de baja natalidad en Cádiz, y que parece que está afectando con más ahínco a la educación pública, haya que reducir los conciertos. "No es mi cometido averiguar el porqué se está viendo más afectada una que otra, lo que sí sé es que estamos perdiendo población y bajando natalidad. Tendrá que ver con que existe una demanda de ir a un sitio o a otro pero, en cualquier caso, no les voy a hacer un análisis que no tengo, lo que sé es que hay que fomentar natalidad y por eso queremos hacer vivienda. Luego, serán los gaditanos los que elijan", ha concluido.