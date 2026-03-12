Bruno García: "El 90% de las viviendas que se están construyendo en Cádiz son de alquiler social"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de AVS Gestores Públicos, José María López Cerezo, han inaugurado este 12 de marzo las Jornadas de Vivienda Social La vivienda pública como pilar del estado social: retos emergentes y respuestas innovadoras que se celebran hasta este viernes en la Casa de Iberoamérica.

La ciudad se convierte así en foro de debate y en punto de encuentro entre profesionales, administraciones y entidades comprometidas con una gestión pública centrada en las personas.

Estas jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la concejalía de Vivienda y Desarrollo Sostenible y la sociedad municipal Procasa, presidida por Ana Sanjuán, junto al Grupo Social de AVS Gestores Públicos.

El presidente de AVS Gestores Públicos, José María López Cerezo, ha mostrado su gratitud a la ciudad por ser anfitriona de estas jornadas y ha asegurado que estos dos días de debate servirán para reforzar el compromiso de las instituciones con un modelo de vivienda pública socialmente responsable, innovador y sostenible.

Para ello, ha apuntado, se contará con la participación de representantes de instituciones y entidades de referencia en el ámbito de la vivienda social, como Housing Europe, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Andalucía, así como responsables de empresas municipales y organismos públicos de distintas ciudades españolas y europeas.

Bruno García ha destacado que desde el Ayuntamiento de Cádiz, además de la construcción de viviendas, se están poniendo en marcha medidas para la generación de más viviendas en la ciudad ya que “es un pilar fundamental en nuestra gestión”.

Actualmente se están construyendo 129 viviendas y otras 98 están ya proyectadas y cuentan con financiación. De estas 227 viviendas, el 90 por ciento son de alquiler social.

El alcalde de Cádiz ha señalado que “estamos llevando a cabo una política de vivienda diversa para dar respuesta a los distintos perfiles del Registro de Demandantes de Vivienda y, además, estamos mejorando con obras de reforma el parque municipal de vivienda, con una inversión de dos millones de euros”.

El alcalde ha insistido también en que se está protegiendo la vivienda en la ciudad con medidas urbanísticas. Dando de baja a las viviendas turísticas ilegales, prohibiendo el registro de nuevas viviendas turísticas, blindando el suelo residencial, incluyendo viviendas en edificios con uso terciario, reduciendo los ejes comerciales para abrir la posibilidad de que se puedan ubicar viviendas en los bajos o aplicando el decreto de vivienda de la Junta de Andalucía para encontrar nuevos espacios para vivienda en la ciudad.

Las jornadas se prolongarán hasta mañana viernes y se debatirá sobre la vivienda social con cuestiones clave como el acceso de colectivos vulnerables, los modelos de acompañamiento, la convivencia en los parques públicos, la relación entre vivienda y salud mental, la sostenibilidad económica y la transformación digital desde una perspectiva colaborativa orientada a generar respuestas eficaces.

Hay que recordar que al inicio de estas jornadas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha organizado una protesta a las puertas de la Casa de Iberoamérica donde han informado a los asistentes de "los problemas reales" de vivienda en Cádiz y han denunciado la ausencia de los colectivos de la ciudad en este foro.