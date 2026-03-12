Protesta en las Jornadas de Vivienda Social Pública por ignorar a los colectivos de Cádiz

Una imagen de la protesta de la APDHA en las Jornadas de Vivienda Social Pública que se celebran en Cádiz.

La delegación gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha hecho ver su desacuerdo con la organización de las Jornadas de Vivienda Social Pública, que se han inaugurado este jueves en Cádiz sin contar con los colectivos que trabajan en materia de vivienda en la ciduad. Así, con una protesta a las puertas de la Casa de Iberoamérica, sede del encuentro, han mostrado su "asombro" ante un evento que tampoco aborda "los problemas reales de la vivienda en Cádiz".

De esta forma, desde la APDHA han querido trasladar a los asistentes a las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz y el Grupo Social de AVS Gestores Públicos un listado con estas dificultades "para que se conozcan y puedan ser tratados adecuadamente".

Una enumeración de obstáculos a los que se enfrentan los gaditanos que desde la organización han querido también enviar a los medios de comunicación en una nota donde se viene a concluir que "la gente de Cádiz está desesperada; la situación seguirá deteriorándose si no se actúa con rapidez y en múltiples frentes. Cádiz necesita viviendas públicas en alquiler social y asequible, no más especulación, ni más enajenación de suelo público, ni más hoteles. El suelo público de vivienda debe ser siempre público", apuestan.

El listado de problemas reales de la vivienda en Cádiz según la APDHA

1. Una ciudad expulsada

Cádiz ha perdido un tercio de su población en 40 años.

en 40 años. Es la ciudad más cara de Andalucía y una de las más caras de España.

y una de las más caras de España. El acceso a la vivienda —compra o alquiler— es imposible para la mayoría.

2. Inactividad institucional

La APDHA ha denunciado reiteradamente la falta de políticas de vivienda social.

Ni Ayuntamiento ni Junta actúan ante el problema más grave de la ciudad.

Cada vez más personas duermen en la calle, en coches, separadas de sus hijos o sufren lanzamientos sin alternativa habitacional.

3. La Junta de Andalucía

No ejecuta ninguna obra de vivienda pública nueva en Cádiz.

en Cádiz. Ha vendido el solar de 212 viviendas en Puntales a una constructora privada.

a una constructora privada. Los precios alcanzarán los 300.000 €, consecuencia de la subida del módulo de VPO aprobada por la Junta, que expulsa a rentas bajas y medias y sólo busca beneficios para ella con la venta de suelo público.

4. El Ayuntamiento

No ha iniciado ninguna promoción nueva de vivienda pública.

de vivienda pública. La tardanza en ejecutar obras ya financiadas pone en riesgo subvenciones que se obtuvieron años atrás .

que se obtuvieron años atrás Existen varias decenas de viviendas públicas vacías, con puertas antiokupas, que pasan años sin incorporarse al registro.

5. Viviendas vacías y turistificación

5% de viviendas vacías (2.800) y 2,4% prácticamente vacías (1.350), según INE.

de viviendas vacías (2.800) y prácticamente vacías (1.350), según INE. Los alojamientos turísticos siguen sin limitarse: su número es insoportable .

. Cádiz es la tercera capital de España con mayor porcentaje de alquileres de temporada.

6. Suelo público abandonado o en venta

Solares e inmuebles vacíos durante años, propiedad del Ayuntamiento y la Junta.

No se destinan a vivienda pública: se enajenan al mercado privado, alimentando la especulación.

7. Un parque público insuficiente

6.000 demandantes de vivienda esperan una solución.

de vivienda esperan una solución. Se adjudican solo 30 viviendas al año .

. Cádiz no tiene un parque público de alquiler capaz de frenar abuso y especulación.

8. Andalucía incumple la Ley de Vivienda

No declara zonas tensionadas .

. No se topan los precios del alquiler, como sí ocurre en otras comunidades.

9. Infravivienda sin control

Fincas ruinosas o sin ascensor, habitadas por personas vulnerables.

La Ordenanza Municipal prevé control y supervisión, pero no se aplica.

10. Desahucios sin alternativa

El drama es ya cotidiano.

PROCASA ejecuta desahucios por vía penal , con graves consecuencias.

, con graves consecuencias. No se aplica el acuerdo PROCASA–AA.SS. (27.09.22) que suspendía desahucios a familias vulnerables con menores.

Exigimos la renovación del escudo social rechazado en el Congreso por el PP

11. Falta de participación y transparencia