Cádiz, escenario para el debate en torno a la vivienda social pública

La Casa de Iberoamérica de Cádiz será el escenario, los próximos 12 y 13 de marzo, de las Jornadas de Vivienda Social organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la concejalía de Vivienda y Desarrollo Sostenible y la sociedad municipal Procasa, junto al Grupo Social de AVS Gestores Públicos.

Bajo el lema 'La vivienda pública como pilar del Estado social: retos emergentes y respuestas innovadoras', el encuentro reunirá en Cádiz a responsables institucionales, profesionales del ámbito de la vivienda, representantes de administraciones públicas, entidades sociales y expertos del ámbito europeo, estatal y autonómico para reflexionar y compartir experiencias sobre los principales desafíos que afronta hoy la vivienda pública.

Durante dos jornadas se abordarán cuestiones clave como el acceso de colectivos vulnerables a la vivienda, los modelos de acompañamiento social, la convivencia en los parques públicos, la relación entre vivienda y salud mental, la sostenibilidad económica del parque público y las oportunidades que ofrece la transformación digital y la inteligencia artificial para mejorar la gestión de la vivienda pública.

Las jornadas contarán con la participación de representantes de instituciones y entidades de referencia en el ámbito de la vivienda social, como Housing Europe, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta de Andalucía, así como responsables de empresas municipales y organismos públicos de distintas ciudades españolas y europeas.

El acto de apertura contará con la intervención del presidente de AVS Gestores Públicos y presidente de AVS Andalucía, José María López Cerezo, y del alcalde de Cádiz, Bruno García. Posteriormente tendrá lugar la presentación de las jornadas por parte del coordinador del Grupo Social de AVS, José María Escolástico Sánchez, y de la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán.

El programa incluye diferentes ponencias y mesas redondas dedicadas a analizar los retos actuales de la vivienda pública desde una perspectiva social, comunitaria e innovadora, así como una visita técnica a iniciativas desarrolladas en la ciudad.

La conducción de las jornadas correrá a cargo de la periodista de Onda Cádiz Fátima Sánchez, que será la encargada de dinamizar las distintas sesiones del encuentro. Asimismo, el acto contará con la participación de la Asociación Albor de Cádiz, que realizará la interpretación en lengua de signos española, garantizando así la accesibilidad del evento.

La concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, ha asegurado que estas Jornadas de Vivienda Social “convertirán durante dos días a Cádiz en punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de vivienda pública, reforzando el compromiso institucional con políticas de vivienda que sitúen a las personas en el centro y contribuyan a fortalecer el Estado social”.