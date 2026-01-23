Borrasca Ingrid: cierre de instalaciones deportivas y del parque Genovés en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que, debido al mal tiempo que va a haber durante las próximas horas, se va a proceder al cierre de las instalaciones deportivas desde las 21 horas de hoy viernes 23 de enero, una situación que se prolongará durante toda la jornada de mañana sábado. También se recuerda que se ha procedido al cierre del Parque Genovés desde esta misma tarde y, también, durante todo el sábado 24 de enero.

Así mismo, el Centro Fermín Salvochea está abierto durante las 24 horas desde la medianoche pasada y hasta la madrugada del lunes para que las personas sin hogar tengan más recursos para poder resguardarse del mal tiempo.

El Ayuntamiento de Cádiz ya anunció ayer, justo después de conocerse la muerte de la tercera persona sin hogar en las calles de Cádiz en lo que va de año, que tendrá operativo el centro Fermín Salvochea las 24 horas hasta el próximo lunes 26 de enero.

Así, las personas sin hogar que lo deseen podrán pernoctar en las instalaciones durante este tiempo, facilitando también así la labor de Policía, Bomberos y ambulancias, que pueden trasladar a las personas al centro, se informadesde el Ayuntamiento.