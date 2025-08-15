Los bomberos extinguen un aparatoso incendio en la cocina de una vivienda de Cádiz

Susto en la plaza de Jerez de la Frontera de la capital gaditana, junto a la avenida principal. Los bomberos han tenido que sofocar en la tarde de este viernes un aparatoso incendio en la cocina de una vivienda situada en un edificio de siete plantas, localizándose el fuego en la campana extractora y en la vitrocerámica.

Personados allí los bomberos, la casa ya había sido evacuada y también alguna otra vivienda de la planta superior. Las dos personas adultas que se encontraban en el interior del inmueble siniestrado en el momento del incendio fueron atendidas por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

El cuerpo de bomberos, con nueve efectivos, procedió a la extinción y posteriores labores de ventilación, utilizando en este servicio cuatro vehículos: dos con autobombas urbanas ligeras (P-31 y P-51), uno con autobomba urbana pesada (U-45) y uno con autoescala.