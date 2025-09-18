El Blue Zone Forum Navalia analizará el estado de la industria naval desde la eólica marina y el sector de defensa

El Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 centrará su apuesta de esta edición, que se celebra en el Palacio de Congresos de Cádiz del 24 al 26 de septiembre, por la construcción naval en tratar las posibilidades de la industria en la eólica marina y en el sector de defensa, dentro del ciclo de producción expansivo en el que está inmerso, además de contemplar un encuentro de todos los clústeres regionales para analizar cómo está la actividad y las necesidades que tiene.

"Zona Franca ha convertido el Blue Zone Forum en un estandarte para proyectar el potencial de la ciudad, la Bahía y la provincia de Cádiz, todo lo bueno que se está haciendo y en lo que se está trabajando para el futuro y de cara a generaciones venideras", defiende el delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González. El primer foro se dedicó al emprendimiento en economía azul, mientras que el año pasado se vinculó a la Universidad de Cádiz (UCA) con Innovazul, para desarrollar la transferencia de conocimiento. En esta ocasión, el Consorcio ha querido destacar la importancia de la construcción naval en la Bahía de Cádiz, como la actividad principal vinculada al mar de la zona.

"Viene un tejido empresarial muy importante, a nivel nacional en internacional. Podremos mostrar todo el potencial de lo que hacemos aquí, pero también el sector va a reivindicar sus necesidades de cara al futuro", apunta González. El CEO de Navalia, Javier Arnau, destaca el "momento dulce" que vive la industria naval por la carga de trabajo prevista, "tanto en Cádiz como en Galicia, pero también otras regiones como País Vasco, Asturias o Cantabria". Se trata de un ciclo que no se prevé corto, sino que se extienda a 2030 a 2031, lo que favorece a la industria auxiliar -"que aquí notaréis por la implantación de empresas de otras zonas de España"- que afronta pedidos nacionales, pero también exteriores, como Colombia, Canadá, Reino Unidos o países asiáticos".

La programación del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 sobre construcción naval contempla actos sobre energía eólica marina y sobre el sector de la defensa. "Son dos sectores en auge", recuerda Arnau. "La eólica marina tiene en Cádiz también referentes, aunque haya dificultades en torno a la legislación e implantación en España. Vendrán ponentes importantes, también internacionales", precisa.

En concreto, está prevista para el jueves 25 a las 12:00 horas la mesa redonda Eólica Marina que moderará José Luis Trillo Mariscal, director general de Atridel; y que tendrá la participación de Rodrigo Ballesteros, senior advisor, de la Embajada de Noruega en España; José Luis Inogés, responsable de Desarrollo de Negocio en Navantia Seanergies; y César Martín, responsable de Infraestructuras en Área de Competitividad e Innovación, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

De la industria naval militar se hablará el viernes 26, a partir de las 11:45 horas, en un encuentro que moderará el vicealmirante Nicolás Lapique, director de Ingeniería y Construcción Naval de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada; y que contará con Marta Cobos, experta y aliada de Bullhost y Compitte; Jeffrey Marder, embajador de Canadá en España; y Luis Fernando Márquez, presidente Cotecmar (Colombia) y Manuel Vila, presidente del Clúster de la Industria de Defensa.

El encuentro de clústeres será una jornada antes, el jueves 25, con dos citas a partir de las 15:45 horas. Bajo el título El naval español desde el prisma regional. Visión de los clústeres y asociaciones regionales, que presentará Javier Garat, presidente del Clúster Marítimo Español; se tratará sobre economía azul e innovación y sobre construcción naval. La primera parte, moderada por Garat, tendrá como invitados a Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo de Andalucía; Noelia Ortega, directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar; y a Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítimo de les Illes Balears.

En la segunda parte, bajo la moderación de José Luis García Zaragoza, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, estarán María del Mar Sánchez, RDI-Project manager del Foro Marítimo Vasco; Óscar Gómez, gerente de Aclunaga (clúster gallego); Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias; y José Antonio Ibáñez, miembro del comité ejecutivo Clúster Marítimo de Cantabria y presidente de Grupo Ysondos. "Analizarán cómo está la realidad el sector, hacia dónde debe tender y sus necesidades. Se hablará de formación, de captar talento, de formar a las generaciones venideras, de la promoción internacional", expone el consejero delegado de Navalia.

Novedades de esta edición

El Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 tendrá un marcado componente cultural y una importante presencia internacional, además de dar cobertura a un amplio programa de talleres, ponencias, coloquios, actividades paralelas y tres grandes conferenciantes: Odile Rodríguez de la Fuente, encarga de la ponencia principal de la inauguración, que será el miércoles 24, a las 11:15 horas; Elsa Punset, que hablará el jueves a las 9:30 horas; y Emilio Duró, que se encargará de la clausura del foro, el viernes a las 12.30 horas.

Zona Franca canaliza la apuesta cultural a través de una alianza con la Academia de Bellas Artes de Cádiz, que conllevará distintas acciones culturales con la temática central de los mares y océanos. Otra novedad de este año será la creación de los Premios Blue Zone Forum Navalia Meeting, que reconocerán el trabajo realizado por personas y entidades en torno a la Economía Azul y a la industria naval, que serán entregados la noche del jueves y cuyo galardón representa una obra de la artista gaditana Marina Gadea.

Otro de los apartados que contarán con presencia en esta cita será el Foro Blue Women, un espacio dedicado exclusivamente a la presencia de la mujer en la Economía Azul, con el que se pretende dar visibilidad al importante papel de las mujeres en el sector azul y que este año tendrá como eje central la innovación.

La presencia internacional en el evento se personaliza en la participación de representantes de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), con su presidenta Claudia Perellano a la cabeza; representantes del Gobierno colombiano y de Cotecmar o el embajador de Canadá en España.

"El Blue Zone Forum se está consolidando como gran foro de la economía azul, de innovación y de transferencia del conocimiento, lo que se demuestra con el nivel de asistencia que registramos a día de hoy, que ya rondan los 1.000 inscritos. Creemos que es importante ir de la mano con otras entidades públicas y privadas porque el trabajo conjunto nos hace más fuertes", defiende Fran González.