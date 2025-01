Beatriz Gandullo: "Me da mucha tristeza que se haya actuado así con nuestros niños y niñas de la cantera"

Cádiz/En los últimos años, la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz había conseguido colocarse como interlocutor válido y de confianza entre las agrupaciones carnavaleras infantiles y juveniles y el Ayuntamiento de Cádiz, organizador del Concurso Oficial de Agrupaciones, entre otras iniciativas. Por ello, desde el Consistorio gaditano, con el que esta entidad ponía en pie la gala de Lo Mejorcito o el certamen de la cantera, se debía ofrecer una opinión sobre la situación actual de una organización sobre la que pende una deuda de miles de euros con Hacienda.

“Me da mucha tristeza que se haya actuado así con nuestros niños y niñas de la cantera”, asegura la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, que explica que “este equipo de Gobierno está apostando por la cantera, con medidas que creemos que están funcionando y está permitiendo que aumente su participación, como así lo hemos podido ver en el número de inscritos este año con 46 agrupaciones, 10 más que el año anterior”.

Ante lo sucedido, donde se ha puesto de manifiesto la cara más desagradable de la gestión económica de una entidad, Gandullo no pone en cuestión los premios en metálico para los concursos infantil y juvenil, en vez de otorgar otro tipo de recompensas adecuadas a las edades de los participantes, ya que “hay muchas agrupaciones que nos piden que se haga de esta manera porque les sirve para autofinanciarse”. “Si no es así, hay muchos niños y niñas que quizás no puedan salir sin ese dinero porque tienen que hacer frente a gastos en disfraces, maquillaje, escenografía...”, argumenta.

Sobre la necesidad de pedir un CIF a las agrupaciones inscritas es “porque como Ayuntamiento, estamos obligados a realizar el pago de los premios y los contratos a través de una entidad jurídica”. “Son ellos los que nos facilitan un CIF, elegido por ellos, donde le abonamos la cuantía correspondiente, y nosotros hemos cumplido a rajatabla con nuestro deber”, recuerda.