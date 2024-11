El barrio Santa María de Cádiz cubre la creciente necesidad de sus vecinos con mucho compás

Cádiz/El barrio de Santa María de Cádiz, uno de los más definitorios de este pequeño trozo de sur, ha pasado por todo lo pasable. Quizás por ello, este barrio que ha contribuido en buena parte a forjar el carácter de la ciudad -ya saben, el barrio de Santa María, donde hasta los niños te cantan por alegrías-, está acostumbrado a lidiar con los temporales, físicos y metafóricos, poniendo al mal tiempo buena cara. Esta Navidad, no iba a ser menos y la "creciente" necesidad que experimentan algunos de sus vecinos son paliadas con una velada de mucho compás organizada desde la asociación de vecinos donde, en vez de dinero, se recaudan litros de aceite.

Así lo explica Pepe Rodríguez, presidente de Los Tres Arcos, que este domingo 1 de diciembre a las 13.00 horas organiza dicha gala solidaria "en favor de la gente desfavorecida del barrio". Una cita que supone el ensayo general del grupo Toma Castaña en el centro de arte flamenco La Merced a partir de las 13.00 horas.

El objetivo, como relata el líder vecinal, es seguir alimentando las cestas que esta Navidad irán destinadas a medio centenar de personas y familias del barrio de Santa María. Unas bolsas con "una veintena de tipo de productos" a las que también contribuyen las cofradías del Nazareno, Sentencia, Santa Cena y Jesús Caído, "además de muchos comerciantes del barrio que han aportado generosamente a esta iniciativa", agradece Rodríguez.

Cestas que se precisan "más que nunca" después de la puesta en marcha de medidas como las tarjetas monedero que en Santa María, "con unos vecinos bastante mayores", ha tenido una indicencia "no muy positiva". "Antes estas cestas con productos y eso las daba Cruz Roja, pero ahora con lo de las tarjetas monederos, que es para familias con chiquillos, pues hay mucha gente que se queda fuera. Nosotros, con tantos vecinos mayores, imagínate..", lamenta Rodríguez que, ante esta situación, despliega la red de apoyo que significa su asociación de vecinos.

"Es que mucha gente tienen aqui sus pensiones, pensiones cortitas en comparación con el precio de los alquileres, y luego súmale luz, agua, muchas de estas personas mayores también tienen a nietos viviendo con ellos, chavales que se han quedado sin trabajo y al final pues tiran de los abuelos... Nosotros ayudamos a los pagos que podemos, pero sobre todo en estas iniciativas de alimentos porque si quitamos un golpe por ahí y más en las fiestas... También, por ejemplo, cuando el comedor de María Arteaga cierra, que lo hace en agosto, nosotros le facilitamos el almuerzo llegando ahí a un acuerdo en el Centro de Día de la calle Botica, que la gente pues que es usuaria del comedor social van allí y nosotros desde la asociación nos ocupamos de la comida", detalla.

Hacen falta jóvenes para el barrio

Así, desde la AVV Las Tres Torres no dejan caer a sus mayores, pero sin dejar de tener las miras puestas en "los jóvenes, en el futuro del barrio". "A este barrio le hace falta juventud, eso es lo que da vida, pero la cosa pinta complicada".

No le falta razón a Pepe Rodríguez que se preocupa por el precio de los alquileres y "las pocas oportunidades" que tiene este tramo de población para acceder a ellos. "Mientres que a los jóvenes no se les ayude a tener una vivienda, estamos perdidos", reflexiona poniendo sobre la mesa la falta de nuevas casas pero, más interesante, "los propietarios que no se atreven a poner sus pisos en alquiler por si la gente no los puede pagar". "Oye, y se entiende, que la gente luego se te queda dentro sin pagar y es difícil que se vayan. Pero es que para las criaturas jóvenes es complicado de presentar una nómina fija y esas cosas, bueno, hasta seguro de pago están pidiendo para acceder a alquileres de algunas casas aquí", revela el portavoz de los vecinos.

Sin embargo, la incidencia de los pisos turísticos y apartamentos turísticos no preocupan en exceso al representante de Santa María. "Pues mira, no lo veo un problema porque pisos turísticos, que sepamos, no hay muchos, son contados, y apartamentos turísticos, que es lo que hay más, se han hecho en fincas que estaban cerradas", asegura sin perjucio de asentir que, "claro, que en realidad todo suma" y de que "nada se solucionará si no le dan facilidades a los jóvenes", insiste.

Y a los jóvenes, pero, sobre todo, a los mayores del barrio de Sana María su asociación, y todos sus colaboradores, no los abandonan esta Navidad. "Vamos a hacer lo que podamos y esa cesta va ya estupenda, sólo nos queda este último empujón con el aceite que la gente podrá entregar para asistir al espectáculo de Toma Castaña. Y yo creo que, como siempre, Cádiz responderá", anhela.