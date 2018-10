Sin consenso con Horeca no habrá ordenanza de terrazas

La nueva ordenanza reguladora de las terrazas de bares y restaurantes parece estar lamentablemente condenada a no ser aprobada en esta legislatura.

Ni siquiera al tercer intento, que podría ser el próximo lunes 8 de noviembre, esta vez en forma de pleno extraordinario, justo antes de que la maquinaria de la campaña electoral paralice la toma de decisiones plenarias.

Ni siquiera después de que el equipo de Gobierno consiguiese que la mayoría de los colectivos implicados en su elaboración –peatones, personas con discapacidad, ONCE, consumidores y el sindicato UGT– corroborasen hace sólo unos días el acuerdo al que llegaron el pasado 30 de agosto.

La oposición no la votará hasta que no haya acuerdo con los hosteleros

Y parece estar condenada a quedarse en el cajón por una razón tan sencilla como que la oposición no está dispuesta a votarla hasta que no haya pleno consenso con el actor que desempeña el papel principal en tanto que es el destinatario de la nueva norma y quien deberá cumplirla: la patronal hostelera.

El hecho de que tanto PSOE como PP coincidieran en impedir que fuera votada por urgencia en el último pleno ordinario parece indicar con toda claridad que tampoco la apoyarán en otra sesión plenaria, por muy extraordinaria que sea.

Ni desde el PSOE ni desde el PP lo cuentan así de claro, pero esto es lo que se desprende de lo que argumentan. O no argumentan: Los socialistas no quisieron pronunciarse ayer sobre este asunto y los populares llamaron al equipo de Gobierno a alcanzar un acuerdo definitivo con Horeca, que, por primera vez en 18 meses, consiguió ayer tratar este tema con el alcalde, aseguró Antonio de María, presidente de los hosteleros.

“El alcalde ha escuchado nuestras alegaciones y sugerencias, pero no se ha pronunciado”, dijo a este periódico De María, quien sí que valoró el compromiso contraído con el colectivo por José María González en relación al control de la población de palomas.

En el encuentro estuvieron presentes, como no, el concejal de Vía Pública y artífice del proceso participativo, Martín Vila, y la edil de Turismo y Comercio, Laura Jiménez. “Le hemos insistido en que esto está a punto de cerrarse, pero que tienen que ser receptivos con nuestras alegaciones”, apuntó De María.

Un escollo es la obligación de estar al corriente con la Seguridad Social

Pero, ¿cuáles son los principales escollos para los hosteleros? Por un lado, la exigencia de tener que estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social a la hora de solicitar una terraza. “Entre nuestros socios los hay que arrastran atrasos en sus cuotas como autónomos porque no pueden pagarlas. Si por eso tampoco pueden solicitar una terraza, entramos en un círculo vicioso”, explica De María.

Otro de los escollos que observan es que no se haya recogido la posibilidad de actuaciones en pequeño formato que permite la nueva normativa andaluza, pero sí todos aquellos otros aspectos restrictivos que plantea la Ley de Costas, por ejemplo.

Otro impedimento es que no se recojan las actuaciones en pequeño formato

“A nosotros nos sorprendió que el equipo de Gobierno difundiese un comunicado asegurando que contaban con un apoyo global a la ordenanza, cuando no cuentan con el de Horeca y es a ellos a quien va dirigida la norma”, comenta el concejal popular Vicente Sánchez.

El edil recuerda que fue el propio alcalde quien se comprometió a que la ordenanza “sólo volvería a pleno cuando gozara de pleno consenso”, justo después de retirarla del orden del día en la primera ocasión. “Yeso aún no se ha dado. El equipo de Gobierno no tiene más remedio que llegar a un acuerdo con Horeca, al igual que con el resto de los colectivos”, remata.