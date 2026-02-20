Baja un 21% el tráfico en el Puerto de la Bahía de Cádiz, con 380.000 toneladas en enero

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 379.932 toneladas en el primer mes de este año 2026, un 20,8% menos que en el mismo mes del año anterior. Esta circunstancia se explica por las inclemencias meteorológicas que han azotado la bahía en las últimas semanas.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con 57.220 toneladas y un incremento del 74,21% respecto a enero de 2025, es el grupo que presenta un mayor crecimiento.

Los graneles sólidos, por su parte, suman 130.157 toneladas y presentan un descenso del 44,28% respecto a enero del año anterior.

La mercancía general, con un total acumulado de 182.286 toneladas, presenta una bajada del 10,5% en comparación con el mismo periodo del 2025.

En suma, el total de mercancías en el primer mes de 2026 suma 369.663 toneladas, un 21,37% que en las mismas fechas de 2025.

El avituallamiento presenta una subida del 9,61% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y se sitúa en 9.731 toneladas.

Por su parte, la pesca fresca alcanza las 538 toneladas con un valor de venta de 2,8 millones de euros, cifras menores a las del enero pasado, en concreto, un 25% menos de toneladas y un 20,97% menos de valor de venta.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 84.109 toneladas en lo que llevamos de año, lo que supone un leve descenso del 1,44% en comparación con enero de 2025.

El tráfico de contenedor (lolo) suma 94.559 toneladas, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior. Baja en número de contenedores (6.445) y en Teus (12.911), un 15,5 y un 15 por ciento respectivamente.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias sigue siendo especialmente positivo y, suma 400 pasajeros más que en enero de 2025, alcanzando un total de 2.991 en todo el mes, un 15,26% más que hasta la misma fecha del año anterior.

Por último, el tráfico de cruceros suma durante el primer mes del año 13 escalas, un 62,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y 17.321 pasajeros, un incremento del 38,36% respecto a enero del 2025, lo que supone un pequeño impulso para el comercio de la ciudad en un mes marcado por una cadena de borrascas