El Ayuntamiento de Cádiz recibe 1,9 millones de euros por su "buena gestión" de la Edusi

Este 28 de noviembre, además del comienzo oficial de la Navidad en Cádiz con el encendido del alumbrado extraordinario, el Consistorio ha recibido un inesperado regalo desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Un regalo, como todos en estas fiestas, que premia el buen comportamiento, que en un Ayuntamiento se traduce en "la buena gestión", en este caso, de los fondos Edusi.

"La ciudad ha recibido 1,9 millones de euros por la buena gestión hecha en la Edusi. El Ministerio de Hacienda tiene una serie de remanentes en lo relacionado con fondos europeos y ha decidido ampliar la aportación que le hacía a los ayuntamientos. La decisión de cómo repartirlos la ha tomado en función de la gestión realizada. No sabemos qué van a recibir el resto de ayuntamientos, pero nosotros, en función de nuestra buena gestión vamos a recibir esos 1.970.000 euros", ha celebrado el alcalde de Cáidz que ha querido recordar que cuando llegó a San Juan de Dios estos fondos estaban "en un 24%" de ejecución, mientras que en la actualidad se encuentran "a un 64%".

Bruno García también ha aclarado que, "por las fechas en las que estamos", con el 2025 despidiéndose, este montante" va a impactar en el remanente de este año" destinado al próximo curso. "En cualquier caso, ese dinero se utilizará en la fórmula en la que nosotros estamos utilizando los remanentes, para grandes proyectos para la ciudad de Cádiz", ha dicho.

Esta afirmación del primer edil se deviene del método empleado por este Ayuntamiento para sortear la obligación legal de que el remanente de tesorería que se genera en un ejercicio se debe destinar íntegramente al pago de la deuda bancaria. "Sí, tenemos que liquidar la deuda, pero no nos puede pasar es como al Gobierno anterior, que liquidaba deuda, pero no invertía en proyectos. Nosotros liquidamos deuda y eso nos permite pedir préstamos para hacer proyectos, como esos 27 millones que pedimos para la avenida de Astileros, cementerio y Puerta de Tierra o los 1,2 millones de euros que vamos a destinar al año que viene a colegios públicos, que vienen a través de un préstamo que en su día también llegó por la liquidación de un remanente", ha ejemplificado.

En realidad, como ha trazado la comparación el servidor público, se trata de un movimiento económico "en cascada". "El Gobierno tenía una cantidad de dinero de Europa que no ha gastado y necesita que ese dinero llegue a municipios y comunidades autónomas porque, sino, cuando vayan a pedirle otra vez a Europa se arriesgan a que le financien menos si lo anterior no se ha ejecutado. Así, para el reparto entre los ayuntamientos, pone como criterio la buena ejecución de los fondos europeos de la Edusi y nosotros, como digo, por las fechas en las que estamos, lo llevamos al remanente. El Gobierno nos obliga a pagar deuda con el remanente, perfecto, lo hacemos, pero a su vez eso nos sirve para conseguir préstamos que financien proyectos de ciudad", ha desarrollado.

Eso sí, el alcalde rechaza frontalmente la aseveración de que con esta fórmula se esté endeudando al Ayuntamiento de Cádiz. "Eso es falso porque porque nosotros estamos pidiendo préstamos en función de lo que vamos recibiendo del remanente. Y lo que dije este verano, me reafirmo, si cuando acabe este mandato la deuda está por encima de como la encontré pues yo dejaré la política para siempre", ha recordado.