El Ayuntamiento ingresará 1 millón de euros por los futuros hoteles de Teléfonica

La apertura de dos nuevos establecimientos hoteleros en Cádiz de la mano de Telefónica y de Ilunion reportará al Ayuntamiento un beneficio que rondará el millón de euros. Ese es el dinero que percibirá la ciudad en concepto de su participación en las plusvalías generadas por el incremento del aprovechamiento lucrativo que produce la transformación del uso de los dos edificios.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes ese cambio de uso para el edificio de Telefónica en el número 24 de la calle Ancha y para el característico Pirulí de Santa María Soledad. Esta operación responde a un convenio entre el Ayuntamiento y Telefónica que empezó a gestarse en el año 2014 (con el PP de Teófila Martínez en el gobierno municipal) y que se formalizó en el año 2016 (ya con José María González Kichi y Adelante), después de que el Pleno municipal aprobara la operación.

Con esta aprobación, se inicia la maquinaria urbanística para culminar el cambio de uso de ambos edificios y por desarrollar entonces los proyectos para convertir el Pirulí en un hotel de 5 estrellas y Ancha 24 en un edificio de apartamentos turísticos. Ambos inmuebles 'salvan' las limitaciones a nuevas viviendas turísticas y hoteles implantadas en la ciudad en los últimos años porque conviene recordar que todos esos frenos a la expansión hotelera se han fijado sobre fincas de uso residencial; y en este caso se trata de bienes de uso administrativo que ahora pasan a hospedaje. En total, suman 6.154 metros cuadrados entre ambos inmuebles cuya transformación hotelera reportará al Ayuntamiento la cantidad exacta de 981.233,72 euros, tal y como se firmó en el convenio de 2016.

La maquinaria urbanística pasa ahora por la exposición pública durante un mes de este expediente de cambio de uso de los dos edificios; y en paralelo, se elevará consulta a la Junta de Andalucía sobre si es necesario o no emitir informes de salud y medioambiente vinculados a esta operación urbanística. De la respuesta de ambos trámites dependerán los plazos que necesite este cambio de uso que permita, al fin, la adaptación a su nuevo uso de estos dos característicos edificios.

Más de un centenar de habitaciones

Los dos proyectos que ha preparado la empresa Ilunion, del grupo ONCE, para la actividad de hospedaje de estos edificios contemplan más de un centenar de nuevas habitaciones abiertas en la ciudad.

Así, la propuesta para el Pirulí es convertir el edificio de 4.500 metros cuadrados en un hotel de 5 estrellas que sumará 83 habitaciones. Pujará así con el hotel que está en obras en la Alameda y con el proyecto de Puerto América para ser el primer alojamiento 5 estrellas de la ciudad; una categoría que sigue resistiéndose en Cádiz y que parece cada vez más cercana.

Por su parte, Ilunion ha proyectado en la finca de Ancha, que apenas suma 1.654 metros cuadrados edificados, un total de 23 apartamentos turísticos.

En función de lo que se alargue el trámite de cambio de uso y de las posteriores obras de adaptación en ambos edificios podrá conocerse la fecha de apertura de estos dos nuevos hoteles que este viernes han dado un importante paso adelante.