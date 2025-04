El Ayuntamiento defiende la legalidad de su proceder con los trabajadores de Cádiz 2012

Cádiz/El correo recibido por dos recepcionistas de la Casa de Iberoamérica sobre la posible rescisión de sus contratos si no cumplen con "una modificación en sus condiciones de trabajo tomadas unilateralmente por la gerencia de la Sociedad Cádiz 2012" es para Adelante Izquierda Gaditana una "represalia" ante una propuesta realizada por estos trabajadores de una nueva contratación de cara a las vacaciones de verano. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se defiende el proceder tomado por el responsable de la empresa municipal que lo hace "desde la legalidad".

"Lo que se ha hecho es un cambio de horario que, en ningún caso, supone un aumento de las jornadas que tienen los recepcionistas de la sociedad. Además, antes de llevar a cabo este cambio, se ha hecho una consulta a la asesoría jurídica sobre esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo, informe que se entregó en el último consejo de administración donde están presentes representantes de Adelante Izquierda Gaditana y también del PSOE", explican fuentes municipales.

Este cambio de horario -entre otras cuestiones, "les suprime las jornadas intensivas de Semana Santa, Carnaval y Navidad", como indicaban desde AIG- viene "avalado por esta asesoría jurídica en base a la normativa del Estatuto Legal de los Trabajadores, que en su artículo 41 dice que la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”, recuerdan desde el Consistorio gaditano que aseguran que en el documento de la asesoría jurídica se señala que "el actual horario vigente hasta ahora era deficiente y mal distribuido", un horario "que no tiene sentido alguno y que dificulta el desarrollo del objeto social de esta empresa y la difusión de la cultura que pretende el Ayuntamiento a través de esta sociedad", reproducen el texto del informe.

Ante esta recomendación, la gerencia de Cádiz 2012 lo que ha optado es por "adaptar la distribución horaria del personal, ya que durante muchos días coincidían durante numerosas horas los dos recepcionistas a la vez; de este modo, con los cambios de jornada, se permite ahora cubrir más tiempo de apertura de la Casa de Iberoamérica", aseveran indicando que en caso de que en algún momento puntual haya que superar el horario establecido "se aplicará la compensación establecida de horas y que así fue solicitada en su día por los propios recepcionistas. Esta circunstancia no sólo no se ha quitado sino que se mantendrá", certifican.

Y es que, como informaban desde Adelante Izquierda Gaditana, el gerente alegaba en el escrito enviado a estos recepcionistas como “causa organizativa principal” la necesidad de “proceder a ampliar el horario de apertura al público del centro Casa de Iberoamérica de 9.00 a 21.00 horas, a lo que no se oponen los trabajadores siempre y cuando se respeten los derechos consolidados de jornada intensiva en Semana Santa, Carnaval y Navidad y que no se sobrepase el cómputo de horas semanal". Además, explicaban que "con este cambio se amplía el horario de apertura de las 38 horas semanales actuales a las 66 horas de apertura al público. No obstante, de esta manera obliga a los recepcionistas a cubrirse en vacaciones, bajas médicas, días libres…, lo que supone un incremento de horas a la semana y un descontrol horario para conciliar la vida familiar y laboral".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se defiende que "en los períodos vacacionales, donde se da el caso de que una de las personas tiene que cubrir a la otra, tendrán horario partido pero en ningún caso superarán las 35 horas semanales, mientras que el resto de horas serán cubiertas por personal de seguridad".

También rechazan la idea de que la comunicación a los trabajadores encierre "ni amenaza ninguna", ni represalias, ya que "en cuanto a las propuestas que se han hecho desde el personal de recepción, ninguna era viable y acorde a la necesidad de tener más horas de apertura en la Casa de Iberoamérica", dicen. "Cuando se ha comunicado el cambio horario según la normativa vigente, se ha plasmado por escrito lo que viene en el informe jurídico y es la obligación legal de informar sobre el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores que en el caso de que no acepten, está la posibilidad de poder pedir de manera voluntaria la rescisión de su contrato", argumentan.

En cuanto al carácter unilateral de la decisión tomada por Miguel Ángel Gómez Mármol, gerente de la Sociedad Cádiz 2012, denunciado por AIG, desde el Consistorio gaditano quieren recordar que "el 30 de marzo de 2022 el entonces concejal de Adelante Cádiz y presidente de la sociedad municipal Cádiz 2012, Francisco Cano, llevó a cabo un cambio horario en el personal de recepción que también hizo de manera unilateral y sin que pasara por el consejo de administración".

Por último, y en referencia al organigrama presentado por el gerente a los trabajadores en el que parece que se deja de manifiesto que Cádiz 2012 contratará a un tercer técnico -mientras que estos trabajadores valoran que sería mejor un tercer recepcionista que cubra las horas y sustituya cuando sea necesario-, desde el Ayuntamiento de Cádiz indican que actualmente esta sociedad municipal "tiene un gerente, una periodista, una directora de relaciones públicas y dos recepcionistas y hay una vacante que puede ser cubierta por personal administrativo, que es una carencia que tiene la sociedad".